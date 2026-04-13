Burkina Faso: « Le Conseil des ministres expliqué » - Une initiative pour minimiser les fakes news

L'Ecole nationale d'administration et de magistrature a lancé une initiative dénommée « Conseil des ministres expliqué (CME) », vendredi 10 avril 2026 à Ouagadougou.

Dans le cadre du renforcement des capacités de ses stagiaires, l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), a organisé une activité dénommée « Le Conseil des ministres expliqué (CME)», le vendredi 10 avril 2026 à Ouagadougou. Selon le directeur général de l'ENAM, Jacob Yarabatioula, Le Conseil des ministres expliqué » est une nouvelle initiative qui est née du constat que les décisions prises en Conseil des ministres sont parfois mal comprises, ou mal disséminées et ne sont pas fortement discutées ou partagées.

« Nous pensons qu'à l'heure de la désinformation et des fake news, notre devoir en tant qu'école de formation est de donner la bonne information aux énarques », a-t-il relevé. M. Yarabatioula a affirmé que le Conseil des ministres expliqué vise à donner aux énarques l'occasion de comprendre en profondeur les décisions prises pour mieux servir les usagers, à la fin de leur formation. « Les décisions prises en Conseil des ministres sont des baromètres des politiques publiques de notre pays.

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Elles sont aussi des indicateurs majeurs de ce que doivent vivre les citoyens », a-t-il renchéri. Le DG de l'ENAM a confié que cette initiative se tiendra mensuellement. « S'il y a des concepts qui échappent à la compréhension, les techniciens porteurs de ces décisions majeures seront invités pour éclairer les lanternes des apprenants sur le contenu ou encore les conséquences de ces décisions », a-t-il ajouté.

Un exercice pédagogique et académique

Pour le représentant du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, Adama Bountoulougou, l'exercice permet aux énarques, de mieux comprendre le contenu dans le compte rendu du Conseil des ministres. « Nous demandons à la direction générale de l'ENAM de pérenniser cette nouvelle initiative quelles que soit les difficultés qui se présenteront », a-t-il encouragé.

M. Bountoulougou a rassuré de l'accompagnement du gouvernement à cette initiative. De l'avis du président du comité d'organisation, Issa Djiguemdé, c'est un exercice pédagogique et académique qui, au-delà de la formation professionnelle, forge à d'autres types d'exercices. « Cela va outiller à plus de compréhension, d'aptitude et d'organisation dans la mise en oeuvre des politiques publiques qui sont adoptées par nos autorités », s'est-il réjoui.