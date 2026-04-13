Burkina Faso: Caisse populaire de Koudougou - Le bilan de l'exercice 2025 satisfaisant

La 15e assemblée générale ordinaire de la caisse populaire de Koudougou s'est tenue, le samedi 11 avril 2026. Cette instance de redevabilité a été mise à profit pour présenter les réformes apportées par la nouvelle loi sur la microfinance.

Autrefois système financier décentralisé, la caisse populaire change de statut et devient une institution de microfinance. C'est l'une des principales informations données aux membres, désormais appelés coopérateurs ou coopératrices, lors de l'Assemblée générale (AG) de la caisse populaire de Koudougou tenue, le samedi 11 avril 2026, dans la cité du Cavalier rouge. Selon le directeur de la caisse populaire de Koudougou, Sidbewendin Franck Tondé, l'AG est une rencontre statutaire pour rendre compte de la gestion aux membres de la caisse.

Les états financiers de la caisse populaire de Koudougou, au 31 décembre 2025, se présentent comme suit : un total bilan de 10 553 380 383 F CFA, un résultat bénéficiaire de 224 983 173 F CFA et des fonds propres nets de 3 421 606 862 F CFA. Au cours de l'exercice 2025, sur un total de 2 871 dossiers de crédits, ont été examinés par la caisse populaire de Koudougou pour un montant global de plus de 5 milliards F CFA.

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Au nombre des difficultés rencontrées, M. Tondé a cité, le non-respect des engagements pris par certains débiteurs défaillants, la situation sécuritaire du pays qui a impacté négativement la vie et les activités de certains membres, le faible taux d'ouverture de comptes, le détournement de but de crédit, les garanties proposées insuffisantes, inadaptées ou peu fiables. De l'avis du directeur de la caisse populaire de Koudougou, des défis se présentent pour l'année 2026.

Ce sont : l'assainissement du portefeuille de crédits, l'amélioration de la rentabilité de la caisse et l'amélioration de la conformité par rapport aux exigences réglementaires. Les travaux de l'AG se sont déroulés sous la conduite de la Présidente du conseil d'administration (PCA) de la caisse populaire de Koudougou, Roseline Tingueri. Elle a salué les efforts consentis à tous les niveaux et qui ont permis d'atteindre ces performances en 2025.

« Améliorer les conditions de vie »

Elle a remercié les coopérateurs et coopératrices venus de Kokologho, Réo, Kindi, Nanoro, Siglé, Poa, Didyr et bien d'autres localités pour prendre part à cette AG. A l'ordre du jour, il y avait l'examen et l'adoption des rapports d'activités du Conseil d'administration, y compris le rapport d'activités de la direction de la caisse, du rapport du conseil de surveillance, du rapport du comité de crédit ainsi que le rapport du vérificateur et des états financiers.

A cette occasion, les responsables ont présenté les réformes occasionnées par l'adoption de la nouvelle loi sur la microfinance au Burkina. A écouter M. Tondé, avec la nouvelle loi, la part sociale à la caisse de Koudougou passe de 3 000 à 5 000 F CFA.

Selon la PCA, la caisse de Koudougou a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des coopérateurs et coopératrices ainsi que celle de la communauté tout entière dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle et collective.

Cela passe, entre autres, par la mobilisation de l'épargne locale, le développement des entreprises coopératives d'épargne et de crédit fiables et rentables et la promotion des services financiers accessibles et adaptés. Au cours de l'année 2025, la caisse de Koudougou a évolué dans un environnement social et économique marqué par la crise sécuritaire, la concurrence des banques de la place et des institutions de microfinance dont le nombre ne cesse de s'accroître.