Burkina Faso: Délégation spéciale régionale - Le Guiriko présente un bilan de plus de 2,2 milliards F CFA d'investissements

La Délégation spéciale du Conseil régional du Guiriko a tenu sa journée de redevabilité, le vendredi 10 avril 2026, à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre, placée sous le signe de la transparence et du dialogue citoyen, a permis à la présidente de l'institution, Mariama Konaté, de présenter le bilan des actions menées entre juin 2022 et décembre 2025, ainsi que les perspectives pour l'année 2026.

Selon le nouveau Code des collectivités territoriales adopté, le 30 décembre dernier, par l'Assemblée législative de transition (ALT) , chaque Délégation spéciale régionale a obligation de rendre compte de sa gestion à la population. C'est dans cette optique que celle du Guiriko a tenu sa journée de redevabilité, le vendredi 10 avril 2026, afin de s'acquitter de cette obligation.

Modéré par le président de la Délégation régionale du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, elle a connu la participation du ministre Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara et des représentants de plusieurs ministres. Dès l'entame de la cérémonie, les participants ont suivi un film documentaire retraçant les principales réalisations de la Délégation spéciale mise en oeuvre entre juin 2022 et décembre 2025.

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A travers images et témoignages, ce support audiovisuel a permis de voir les efforts consentis dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'eau potable, les infrastructures, la sécurité et le développement économique local. Selon la présidente de la Délégation spéciale régionale du Guiriko, Mariama Konaté, il ne s'agit pas d'un simple exercice de communication, mais d'un impératif de bonne gouvernance. « Cette journée traduit notre volonté de rendre compte en toute responsabilité de la gestion des affaires publiques de notre région », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que cette initiative répond aux exigences du cadre légal burkinabè, qui impose aux exécutifs locaux d'informer les citoyens sur les actions conduites en leur nom. Mais au-delà de cette obligation, la présidente a insisté sur la dimension participative de la redevabilité, perçue comme un espace de dialogue constructif entre gouvernants et gouvernés.

Abordant le bilan des réalisations, la présidente a indiqué que la Délégation spéciale régionale a investi, en trois ans et demi, un montant global de 2 283 818 501 francs CFA dans divers secteurs de développement. Un chiffre qui, selon Mariama Konaté, témoigne de l'engagement de l'institution à améliorer les conditions de vie des populations des Hauts-Bassins.

Plus d'un milliard de francs CFA consacrés aux infrastructures routières

Dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, 27 salles de classe ont été construites et équipées dans plusieurs localités de la région, avec un investissement de plus de 258 millions F CFA. A cela s'ajoutent 16 autres salles en cours de réalisation. L'enseignement supérieur n'a pas été en reste, avec un appui significatif à l'Université Nazi-Boni, notamment la réalisation de forages et l'acquisition d'équipements de laboratoire.

Le secteur de l'eau potable a également bénéficié d'investissements importants, avec la réalisation de 19 forages et de postes d'eau autonomes, contribuant à améliorer l'accès à l'eau et à réduire la corvée d'eau pour les femmes. Dans le domaine de la santé, plusieurs infrastructures ont été construites ou réhabilitées.

Parmi les réalisations figurent une unité d'imagerie médicale à Orodara, une maternité, ainsi que des travaux de réhabilitation dans plusieurs Centres de santé et de promotion sociale (CSPS). Ces actions ont été complétées par l'acquisition d'équipements médico-techniques et le renforcement des capacités des structures sanitaires.

Les infrastructures routières et d'assainissement ont mobilisé une part importante des investissements, avec plus d'un milliard de francs CFA consacrés notamment à la réalisation de caniveaux et au bitumage de voies dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Sur le plan sécuritaire, la Délégation spéciale régionale a contribué au renforcement du dispositif local à travers la construction d'un commissariat de police à Kiri, l'acquisition de moyens logistiques et un appui aux Forces de défense et de sécurité. Elle a également participé au Fonds de soutien patriotique, traduisant son engagement dans le contexte sécuritaire national. Par ailleurs, des ressources ont été mobilisées pour soutenir la culture, le sport, l'artisanat et les initiatives économiques locales.

La région a ainsi accompagné des acteurs lors de grandes manifestations comme le SIAO, le SARA, le SITHO ou encore la Semaine nationale de la culture. Après son exposé, la cérémonie s'est poursuivie par une phase d'échanges, marquée par la prise de parole des représentants des différentes couches sociales de la région.

Organisations de la société civile, autorités coutumières, jeunes, femmes et acteurs économiques ont, tour à tour, exprimé leurs préoccupations, formulé des questions et proposé des recommandations. Ces interventions ont porté sur divers aspects, notamment l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de la sécurité, l'emploi des jeunes, ainsi que la nécessité d'une meilleure répartition des investissements sur l'ensemble du territoire régional.