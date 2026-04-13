Burkina Faso: Centre de gestion des cités - Des résidents de Bassinko reçoivent leur titre foncier individuel

Le Centre de gestion des cités (CEGECI) a officiellement remis les titres fonciers individuels à des résidents du pôle urbain de Bassinko, vendredi 10 avril 2026, à Ouagadougou.

A la faveur de la réception officielle du titre foncier mère du pôle urbain de Bassinko, le Centre de gestion des cités (CEGECI) a procédé à la remise symbolique de titres individuels à quelques attributaires de la cité. L'événement s'est déroulé sous la présidence du ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, vendredi 10 avril 2026, à Ouagadougou. Il a indiqué que, suivant les orientations du président du Faso, l'administration a été engagée à apurer un certain nombre de passifs fonciers urbains, dont Bassinko faisait partie. « C'est un pôle urbain qui a été aménagé il y a plus d'une quinzaine d'années.

Beaucoup de parcelles ont été dégagées, des logements ont été construits, des acquéreurs y habitent, mais il se trouve malheureusement que les gens sont sans titres », a-t-il confié. Mikailou Sidibé a ajouté que cela est dû notamment à un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus d'aménagement qui n'ont pas permis de disposer des documents requis pour pouvoir délivrer les titres de jouissance et les titres d'occupation.

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Ainsi, à entendre M. Sidibé, dans le cadre de l'apurement du passif foncier de façon générale, des mesures ont été prises pour pouvoir régulariser cette situation en procédant d'abord à une actualisation du plan d'aménagement de Bassinko, en faisant valider ce plan par les différentes instances qui sont habilitées.

Ensuite l'adoption de l'autorisation de lotir à titre de régularisation a permis d'engager ce processus d'élaboration et de délivrance de titre foncier mère du site de Bassinko. Pour l'occasion, le ministre de la Construction de la Patrie a salué la forte collaboration du ministère de l'Economie et des Finances, la direction générale des impôts et l'implication personnelle du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, dans le dénouement de ce dossier. Il a renchéri que ce titre foncier mère permet de sécuriser de façon globale l'ensemble des investissements tout en permettant de délivrer des titres individuels aux acquéreurs des différents sites.

Pour la Directrice générale (DG) du CEGECI, Gon Tali Martine ky, la présente cérémonie est un rendez-vous historique, parce que la structure ne célèbre pas la remise d'un simple document administratif, mais fête la réparation d'une attente de plus d'une quinzaine d'années. Elle a salué la reconnaissance d'un droit légitime et surtout la victoire de la volonté de la Révolution progressiste populaire (RPP) sur les lenteurs du passé.

« Depuis 2009, la cité de Bassinko a accueilli des milliers de Burkinabè dans le cadre d'un programme ambitieux de 10 000 et 40 000 logements. Ces familles ont construit leur vie, nourri leurs espoirs, investi leurs ressources, mais sans disposer du socle fondamental de toute sécurité foncière : un titre foncier régulier », a-t-elle confié.

La DG du CEGECI a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Construction de la Patrie, pour son leadership engagé, orienté vers le résultat et sa détermination à faire du logement décent une réalité pour tous. Pour les acquéreurs de titres fonciers, la rencontre est un moment de réjouissance.

C'est le cas de Benjamin Yanogo, représentant son fils acquéreur de titre foncier d'un logement. « Je suis habité par un sentiment de grande satisfaction et de fierté, parce que ce titre foncier représente pour moi une étape majeure, parce qu'il garantit de façon officielle la propriété du terrain et sécurise mon investissement pour l'avenir », a-t-il indiqué. A l'endroit des autorités, il a adressé ses remerciements pour les efforts consentis afin de sécuriser le foncier et de garantir son accessibilité à tous.