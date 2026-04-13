Burkina Faso: Caisse populaire de Dori - Ousmane Aldiouma Bocoum élu président du conseil d'administration

La Caisse populaire de Dori (CPD) a tenu ses sessions extraordinaire et ordinaire qui ont permis la relecture des statuts, règlements intérieurs et les conventions d'affiliation ainsi qu'à l'examen des résultats de l'exercice de 2025 et le renouvellement de l'instance dirigeante de l'institution financière. Les travaux se sont déroulés le jeudi 9 avril 2026 à Dori.

Les sessions extraordinaire et ordinaire de la Caisse populaire de Dori (CPD) tenues le jeudi 9 avril 2026 ont été marquées par des échanges autour de la gouvernance, de la performance de l'intuition financière en 2025 et des perspectives d'amélioration des services au profit des membres. Selon le directeur de la CPD, Salif Traoré, la session extraordinaire a essentiellement porté sur la relecture et l'adoption des statuts, règlements intérieurs et les conventions d'affiliation de l'institution. Pour lui, ces changements sont devenus indispensables au regard des mutations internes et de l'évolution de l'environnement de la microfinance.

Il a indiqué que les modifications opérées permettront à la caisse d'être plus performante et de répondre aux exigences de la tutelle. M. Traoré a également précisé que l'actualisation des textes vise également à renforcer la conformité de l'institution aux nouvelles orientations du secteur, dans un contexte où les structures financières sont appelées à améliorer leur gouvernance et leur transparence.

La session ordinaire a, quant à elle, permis aux membres de prendre connaissance des activités réalisées au cours de l'année 2025 et d'apprécier les performances de l'institution. Le directeur de la caisse a souligné que cette rencontre constitue un cadre de redevabilité envers les sociétaires. Elle a aussi servi de tribune pour recueillir les préoccupations et suggestions des membres afin d'améliorer la qualité des prestations offertes.

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En dépit du contexte sécuritaire difficile dans la région du Liptako, M. Traoré a souligné que le bilan de la caisse reste satisfaisant. A l'écouter, l'institution a enregistré une progression de 11% dans le volet des crédits, une croissance notable de l'épargne et un taux de remboursement de 99% des prêts accordés. Ces résultats, a-t-il confié, traduisent la confiance des membres envers la caisse et l'engagement de l'équipe technique à maintenir la continuité des services financiers de proximité.

Résilience et digitalisation au coeur de la transformation

Le président du conseil d'administration sortant de la CPD, Amadou Dicko, a salué la résilience de l'institution qui, malgré un contexte national exigeant, a su maintenir ses activités et poursuivre sa transformation. Il a révélé que la caisse s'est engagée dans un processus de modernisation, notamment à travers la digitalisation de ses services, afin d'améliorer la qualité des prestations offertes aux clients.

M. Dicko a insisté sur la volonté de l'institution de s'arrimer progressivement aux normes internationales. Et d'ajouter que l'engagement de la caisse vers l'excellence reste inébranlable. Pour ce faire, il a invité les membres à préserver l'outil qu'ils ont construit au fil des années. « Ne laissez pas des voix extérieures fragiliser l'outil que vous avez bâti de vos propres mains », a-t-il lancé.

Sociétaire depuis plusieurs années, Hama Oumarou a rendu hommage à l'instance dirigeante pour sa disponibilité et sa capacité à accompagner les clients dans la réalisation diligente de leurs projets. Sociétaire de la caisse, pour sa part, Seydina Bathily a témoigné sa gratitude à l'équipe technique dont le dynamisme, selon lui, a permis la continuité des activités malgré l'insécurité, évitant ainsi une éventuelle délocalisation de la caisse.

A l'issue des travaux, les participants ont procédé au renouvellement de l'instance dirigeante à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance. A cet effet, Ousmane Aldiouma Bocoum a été élu Président du conseil d'administration (PCA) de la CPD. Dans le même élan, Hadizetou Wellet Sambo a été désignée membre du conseil d'administration et Casimir Ouédraogo a été retenu en qualité d'agent de crédit.

Présidant la cérémonie d'ouverture des travaux, le secrétaire général de la province du Séno, Daouda Ganou a salué les efforts consentis par la CPD dans la dynamisation de la microfinance. Selon lui, ces actions contribuent significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi qu'au progrès économique et social de la province et partant, de la région du Liptako, malgré un contexte sécuritaire difficile. C'est pourquoi, il a invité les membres défaillants à régulariser leur situation, afin de permettre à la caisse de poursuivre son accompagnement au développement local.