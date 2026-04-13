Gabon: Recensement - L'UNFPA salue un dispositif « de haute volée » et lance un appel aux derniers ménages

En pleine opération de recensement général de la population et des logements, le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Dr Sennen Hounton, était en visite à Libreville.

Reçu par la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, le responsable onusien a été impressionné par la technologie déployée. Mais avant d'entonner l'hymne à la réussite, un défi demeure : convaincre les derniers ménages à se faire compter.

Dans la salle de veille informatique, les données s'écoulent en temps réel sur les écrans. Ce n'est pas un centre de commandement militaire, mais le coeur névralgique du recensement général de la population et des logements du Gabon.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dispositif a impressionné le docteur Sennen Hounton, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). À l'issue de sa visite, vendredi dernier, son verdict est sans appel : « Au Gabon, nous aurons un recensement de qualité et d'une très bonne couverture », a-t-il déclaré, visiblement conquis par la modernité de l'infrastructure.

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Une technologie de pointe au service de l'exhaustivité

Collecte en temps réel, géolocalisation des agents, sécurisation des données : Libreville a mis les moyens. L'objectif affiché est clair : aucun Gabonais ne doit rester invisible. Cette ambition technologique, portée par le ministère de la Planification et de la Prospective, transforme l'exercice démographique en véritable chantier de modernisation de l'État.

Mais la technologie ne fait pas tout. Et c'est là que le satisfecit du responsable onusien se double d'un appel à convaincre les ultimes ménages . Le système est rodé, les outils sont performants, reste un chaînon essentiel : la mobilisation citoyenne.

Le souffle nouveau de la ministre Louise Pierrette Mvono

Depuis sa prise de fonction, la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, imprime un rythme soutenu à son département. Investie de la pleine confiance du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, elle a fait de ce recensement une priorité nationale. Réunions de coordination, descentes de terrain, arbitrages techniques : son dynamisme est salué par ses partenaires techniques et financiers.

Sa rencontre avec le Dr Hounton n'a pas été une simple visite de courtoisie. Elle a pris des allures d'inspection grandeur nature, où la ministre a pu démontrer que le Gabon n'avait rien à envier aux standards internationaux en matière de collecte démographique. Pour elle, l'enjeu dépasse la simple comptabilité des habitants : il s'agit de bâtir une photographie fidèle du pays pour guider les politiques publiques de demain.

L'appel solennel de l'UNFPA

Pourtant, malgré les avancées impressionnantes, quelques zones d'ombre persistent. Des ménages, parfois oubliés ou réticents, n'ont pas encore été recensés. C'est pourquoi le Dr Sennen Hounton a lancé, au nom de l'UNFPA, un appel solennel :

« Je voudrais lancer un appel à la population pour que nous puissions finir les ménages qui restent à collecter, afin d'atteindre les 100 % de couverture. »

Un appel qui résonne comme un dernier coup de collier. Car transformer la promesse d'un recensement « de qualité » en certitude statistique exige que chaque foyer joue le jeu. Le gouvernement, par la voix de sa ministre, a déjà pris le pli : la communication est renforcée, les équipes sont mobilisées.

Un chapitre exemplaire à écrire

Associant technologie de pointe et engagement citoyen, le Gabon veut écrire un chapitre exemplaire de son histoire démographique. L'ambition est à la hauteur des moyens déployés : atteindre 100 % de couverture, jusque dans le moindre logement encore à recenser.

En saluant « un dispositif de haute volée », l'UNFPA envoie un signal fort à la communauté internationale. Reste à convaincre les derniers indécis. Car au bout du compte, un recensement réussi ne se lit pas seulement dans les salles de veille high-tech, mais dans la participation de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais.