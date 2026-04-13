Gabon: Le pays à l'honneur à la 27è 'édition du festival du film de l'Outaouais (Canada)

La 27e édition du Festival du film de l'Outaouais qui a lieu de samedi 11 avril 2026 a marqué un tournant historique en mettant, pour la première fois en 27 ans, un pays d'Afrique subsaharienne à l'honneur, le Gabon. Cette reconnaissance a offert une vitrine exceptionnelle au savoir-faire artistique et culturel gabonais.

Le film à l'honneur, Afrotopia du réalisateur David Mboussou, a captivé un public venu nombreux. Dans une salle comble de plus de 200 personnes, les spectateurs ont été transportés au coeur des rites et traditions du Gabon, notamment le Bwiti. Le film a également permis de mieux faire connaître la portée spirituelle et culturelle de l'Iboga, véritable passerelle entre le monde visible et l'invisible.

Dans son allocution, Son Excellence Alexis Bengone, Haut-Commissaire du Gabon au Canada, a mis en lumière les efforts engagés par le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour renforcer l'attractivité de son pays, tant sur le plan économique que touristique. Il a invité les officiels et l'ensemble des participants à découvrir le Gabon notamment « ses masques traditionnels, l'originalité de son artisanat en bois et en pierre de Mbigou, ses rites initiatiques, ainsi que ses 13 parcs nationaux ».

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La soirée s'est conclue par un gala offert par le Gabon mettant à l'honneur la richesse de la gastronomie gabonaise. Des artistes de renom, tels que Naneth et The Brain, ont offert des prestations remarquées, aux côtés de groupes traditionnels, clôturant ainsi cet événement sur une note festive et culturelle forte.