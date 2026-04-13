Gambie: L'État obtient 36 condamnations, notamment pour meurtre, viol et trafic de drogue

Le procureur général et ministre de la Justice, Mr Dawda A. Jallow, a déclaré mercredi aux journalistes que l'État, par l'intermédiaire de son bureau, avait obtenu 36 condamnations devant la Haute Cour, les tribunaux de première instance et les instances d'appel pour toute une série d'infractions pénales graves, notamment des meurtres, des viols, des vols qualifiés, du trafic de drogue, des délits financiers et le trafic d'êtres humains.

Le ministre de la Justice a fait ces déclarations lors de la présentation du bilan des poursuites pénales menées par le directeur des poursuites publiques () pour la période allant de janvier 2025 à décembre 2025.

Le ministre de la Justice a indiqué qu'un total de 70 affaires impliquant l'État avaient été clôturées en 2025, dont 46 ont fait l'objet d'une décision sur le fond. Il a précisé que sur ces 46 affaires, l'État en avait remporté 36 et perdu 10.

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« Sur les 70 affaires clôturées en 2025, le procureur général a obtenu 36 condamnations ou a vu les peines confirmées, ce qui représente un taux de condamnation de 78,3 % sur l'ensemble des affaires jugées au fond. Ce chiffre place le Parquet parmi les services de poursuite les plus performants de la sous-région et reflète la diligence professionnelle des procureurs du ministère qui ont traité un dossier chargé et varié tout au long de l'année », a déclaré le ministre de la Justice.

L'honorable Jallow a indiqué que dix autres affaires avaient abouti à une modification de la peine en appel, les appelants ayant obtenu une réduction partielle de leur peine d'emprisonnement. Bien que cela constitue une victoire partielle pour les appelants, le ministre de la Justice a précisé que, dans tous les cas, la condamnation initiale prononcée par la juridiction inférieure avait été maintenue.

Meurtre et homicide involontaire

Le ministre de la Justice a déclaré que son ministère avait mené à terme 11 procès pour meurtre et homicide involontaire en 2025, dont huit ont abouti à des condamnations.

« Cela signifie que 73 % des affaires de meurtre que nous avons poursuivies en 2025 ont abouti à des condamnations. Bubacarr Bahaga et Augustine Bangura ont été condamnés à mort pour meurtre. Famara Kanteh a été condamné à la prison à vie. Amadou Sowe et Mario Mendy ont également été reconnus coupables de meurtre », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice a indiqué que dans trois affaires, les tribunaux avaient prononcé des condamnations pour l'infraction moins grave d'homicide involontaire, à savoir Kemo Hydara (2 ans), Bubacarr Jallow et Barakel Irore (5 ans).

M. Jallow a ajouté que trois accusés, Balla Ceesay, Salifu Keita et Salieu Bah, avaient été acquittés. Il a précisé que son ministère avait interjeté appel dans l'affaire Salieu Bah et que cette procédure était actuellement en cours.

Viol et infractions sexuelles

Le ministre de la Justice a déclaré aux journalistes que le ministère public avait obtenu cinq condamnations dans des procès pour viol en 2025. Il a précisé que les peines allaient de la peine déjà purgée à 20 ans d'emprisonnement, Saikou Bah et Hamidou Fasirou ayant été condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de travaux forcés.

« Deux prévenus, Bubacarr Janneh et Babou Gai, ont été acquittés et remis en liberté. Le ministère souligne que les poursuites pour infractions sexuelles nécessitent un soutien accru en matière d'enquête et continuera à collaborer avec les forces de police gambiennes afin de renforcer la collecte de preuves dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Vol avec violence et vol simple

Mr Jallow a indiqué que sept condamnations avaient été prononcées dans des affaires de vol avec violence et de vol simple. Il a précisé que parmi eux figuraient Kemo Jobe (vol qualifié), Abdul Aziz Secka (vol qualifié), Matarr Nyang et Fallou Njie (association de malfaiteurs et vol qualifié).

Le ministre de la Justice a en outre révélé que trois accusés avaient été acquittés dans cette catégorie, dont Mamud Bah et Abdou Sissoho. En matière de criminalité financière, de fraude et de blanchiment d'argent, il a indiqué que trois condamnations avaient été prononcées.

« Sarjo Corr et un coaccusé ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement avec possibilité d'amende pour falsification de comptes, blanchiment d'argent, complot et vol. Mam John Richards a été condamné à 3 ans pour vol commis par un dirigeant. Wilfred Sayee et Jonathan Papa Flomo ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation de complot, d'obtention de biens sous de faux prétextes et d'achat de faux billets », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'Omar Fofana avait été condamné séparément pour trafic de drogue aggravé et blanchiment d'argent.

Trafic de drogue

Le ministre de la Justice a révélé aux journalistes que deux condamnations avaient été prononcées dans des affaires de trafic de drogue : Omar Fofana (trafic de drogue aggravé avec blanchiment d'argent) a été condamné à une amende de 20 millions de dalasis.

Il a déclaré qu'Assan Badjie avait été reconnu coupable de possession de cannabis à des fins de trafic et condamné à une amende.

Selon le ministre, un (1) accusé, Lamin Jaiteh, a été acquitté des faits de complicité dans le trafic de drogue.

Traite des personnes

« L'État a obtenu la condamnation de Hanna Magbujor Isaiah pour trois des quatre chefs d'accusation, notamment le complot en vue de commettre un crime, la traite des personnes et l'importation de personnes », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice estime que cette condamnation représente une étape importante dans l'engagement continu de la Gambie à poursuivre les infractions liées à la traite des êtres humains.

Poursuites pour corruption

Le ministre de la Justice a déclaré que l'affaire opposant l'État à Amie Sarr et cinq autres, une poursuite liée à la corruption, avait été classée sans suite. Il a ajouté que son bureau avait interjeté appel de cette décision et que l'affaire était désormais devant la Cour d'appel.

Affaires en appel

Le ministre de la Justice a révélé que le procureur général avait défendu avec succès la position de l'État dans dix affaires en appel conclues en 2025.

Il a indiqué qu'un appel, celui d'Alpha Ceesay, avait abouti dans son intégralité, donnant lieu à une condamnation au paiement d'une amende.

« Le ministère prend acte de ce résultat et a examiné les circonstances », a-t-il déclaré.

Nouvelles mises en accusation déposées en 2025

Le ministre de la Justice a révélé que le procureur général avait déposé 30 nouveaux actes d'accusation en 2025, portant sur des infractions telles que le vol qualifié, la criminalité économique, la tentative de meurtre, le viol, la traite des êtres humains, la corruption et le meurtre. Il a précisé que ces affaires étaient désormais devant les tribunaux et qu'elles constitueraient une part importante de la charge de travail judiciaire en 2026.

« Le ministère s'engage à veiller à ce que chacune de ces poursuites soit minutieusement préparée et menée avec professionnalisme », a-t-il déclaré.