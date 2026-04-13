Tunisie: Le pavillon tunisien a séduit les visiteurs au Canada

Les couleurs du drapeau national ont brillé de mille lumières. Les senteurs typiquement tunisiennes ont su traverser les continents pour que les effluves de nos terroirs se fassent sentir au pays de l'érable. C'est en tout cas ce que l'on déduit des échos qui nous parviennent depuis le pavillon tunisien au salon du tourisme et des voyages, qui s'est tenu les 11 et 12 avril courant à Ottawa, au Canada.

En effet, le pavillon tunisien a connu une affluence remarquable de visiteurs anglophones et francophones. C'est ce qu'a rapporté ce lundi 13 avril, la plateforme de communication du ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger.

La même source a ajouté que les visiteurs ont interagi avec les offres présentées et ont pu découvrir le riche patrimoine ancestral tunisien ainsi qu'un produit touristique diversifié, incluant le tourisme saharien, culturel, le golf, ainsi que le tourisme thermal et médical.

On a également souligné que le pavillon a permis d'offrir une image complète de la richesse et de la diversité du tourisme tunisien. Et ce, tout en assurant la promotion des produits agricoles nationaux, notamment à travers l'organisation d'une séance de dégustation de dattes et d'huile d'olive vierge extra.

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La distribution d'échantillons a été très appréciée par la présence, le tout dans une ambiance musicale authentique animée par l'artiste Walid Gharbi.

Il est à noter que le pavillon tunisien, situé à l'entrée principale du salon, a été inauguré par l'ambassadeur de Tunisie au Canada, M. Lassâad Boutara, et organisé par le bureau de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) à Montréal.