Tunisie: Jusqu'à 3 fois plus de nutriments - Le nouveau pain subventionné, riche en fibres, change de recette

La professeure en nutrition à l'Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Jalila El Ati, a affirmé que la nouvelle farine que les minoteries s'apprêtent à fournir pour la fabrication du pain subventionné (baguettes et grands pains) contient davantage de minéraux, de vitamines et de fibres que « l'ancienne farine ».

S'exprimant ce lundi 13 avril 2026 dans l'émission Ya Hadath fi Tounes sur les ondes de la radio nationale, elle a précisé que cette nouvelle farine présente une valeur nutritionnelle supérieure, estimée entre une fois et demie et trois fois celle de la farine actuellement utilisée.

La spécialiste a également insisté sur le fait que le nouveau pain subventionné n'est ni un pain au son ni un produit destiné à l'alimentation animale, mais bien un pain fabriqué à partir de la farine classique, dont la qualité a été améliorée et la valeur nutritive renforcée.

Il convient de rappeler qu'un arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République tunisienne au début du mois d'avril prévoit l'augmentation du taux d'extraction de la farine et de la semoule de 78 % à 85 %.

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De son côté, le président de la Chambre nationale des propriétaires de boulangeries, Yahya Moussa, avait indiqué la semaine dernière le lancement du processus d'extraction dans plusieurs minoteries. Il a, toutefois, précisé que certaines, notamment à Gafsa, n'ont pas encore atteint le taux de 85 %, se situant actuellement autour de 82,5 %.