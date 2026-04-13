Tunisie: Alerte météo - Appel à la vigilance sur les routes

Face aux perturbations météorologiques attendues à partir de ce lundi 13 avril 2026 dans plusieurs régions du nord et du centre de la Tunisie, les autorités appellent à une vigilance accrue sur les routes. Des pluies orageuses, parfois intenses, sont prévues notamment dans les gouvernorats du Le Kef, de Kasserine, de Siliana, de Kairouan, de Zaghouan et de Nabeul. Ces intempéries seront accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h.

Dans ce contexte, les usagers de la route -- automobilistes, motocyclistes et piétons -- sont invités à redoubler de prudence afin de prévenir les accidents.

Les conducteurs sont appelés à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques et à la visibilité, à augmenter les distances de sécurité et à porter systématiquement la ceinture de sécurité. L'usage des feux de croisement est également recommandé pour améliorer la visibilité. Une attention particulière est requise face aux vents violents, susceptibles de provoquer des écarts soudains de trajectoire, notamment sur les routes dégagées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités insistent également sur la nécessité d'éviter toute prise de risque, notamment en tentant de traverser des oueds ou des zones inondées. En cas de grêle ou d'orage intense, il est conseillé de stationner dans des endroits sûrs, loin des arbres, des poteaux électriques et des panneaux publicitaires.

Du côté des piétons et des cyclistes, la prudence est tout aussi de mise. Il est recommandé d'emprunter les passages sécurisés, de rester vigilant aux abords des routes mouillées et d'éviter les zones exposées aux projections d'eau. Les usagers de deux-roues sont, quant à eux, invités à reporter les déplacements non essentiels en raison des risques accrus de glissade et de perte de contrôle.

Les services de secours restent mobilisés et rappellent les numéros d'urgence : la protection civile (198), la garde nationale de la circulation (193) et la police de la circulation (197).