Tunisie: De l'eau potable pour 480 familles à Nabeul

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Dans une déclaration donnée ce matin du lundi 13 avril 2026, Jalel Rebhi, Ingénieur général et chef de la division des Eaux et de l'Équipement Rural au sein de la Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Nabeul, a laissé entendre au micro de Diwan FM que le démarrage des travaux de forage d'un nouveau puits profond est prévu pour les prochains jours.

Ce projet, dont l'atelier de forage a déjà été installé, explique-t-il, vise à sécuriser l'approvisionnement en eau potable des localités d'El Adhar et Sidi Bhar, relevant de la localité de Jebel Trif située dans la délégation de Grombalia (Gouvernorat de Nabeul).

L'intervenant a ajouté que ce forage permettra de pallier les perturbations et de garantir la régularité de la desserte en eau pour environ 480 familles des groupements d'El Adhar et Sidi Bhar.

Il a précisé que le délai d'exécution du projet est estimé à trois mois, pour un coût total évalué à environ 392 000 dinars.

 

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