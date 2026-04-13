Tunisie: Incendie dans un restaurant à Boumhel - Raisons et dessous

L'incendie qui s'était produit dans la matinée d'hier, dimanche 12 avril 2026 dans un restaurant situé au rez-de-chaussée d'une résidence à Boumhel, gouvernorat de Ben Arous, a créé une vague de panique et suscité de vives indignations de la part des citoyens lesquels ont montré leur franc refus à la présence d'un restaurant au bon milieu des résidences d'habitations. Nombreux sont ceux qui se sont même posés des questions quant aux raisons du déclenchement du feu et sa propagation rapide.

Cependant, ces spéculations n'ont pas lieu d'être tant, Imed Chmissi, président du Conseil local de Ben Arous, a tranché sur la question où il a déclaré ce lundi 13 avril 2026 que c'est bien l'utilisation de grils et de charbon à l'intérieur du local qui a provoqué une propagation rapide des flammes jusqu'à la façade du bâtiment.

Lors d'une intervention téléphonique passée sur les ondes de Jawhara FM, M. Chmissi a salué l'intervention rapide et efficace des unités de la Protection Civile, qui ont réussi à maîtriser l'incendie et à empêcher sa propagation vers les appartements des étages supérieurs. Il a confirmé qu'aucune perte humaine ni blessure n'est à déplorer et que les dégâts étant purement matériels.

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Incendie de fourrière

Dans ce même contexte, M. Chmissi est également revenu sur l'incendie survenu récemment à la fourrière municipale de Boumhel, ayant endommagé plusieurs véhicules saisis. Il a précisé que ce sinistre était dû à une étincelle électrique provenant de la batterie de l'un des véhicules, écartant ainsi toute piste criminelle ou acte de malveillance pour les deux incidents.

Le responsable a annoncé, en marge de ces deux tristes faits, le lancement d'une campagne globale de suivi et d'inspection de l'ensemble des entrepôts et des locaux commerciaux du gouvernorat de Ben Arous.

Cette campagne, note-t-il, vise à vérifier la conformité de ces établissements aux normes de sécurité et de prévention des incendies, ainsi que la validité de leurs contrats d'assurance. Et ce, afin de garantir la sécurité des citoyens et de protéger les biens publics et privés, particulièrement à l'approche de la saison estivale.

Le responsable régional a conclu en affirmant que les autorités suivent de près la situation et travaillent à la réorganisation des fourrières municipales pour les libérer des encombrements pouvant favoriser de tels incendies, tout en appelant les commerçants et les citoyens à plus de vigilance et au respect des consignes de sécurité.