Tunisie: 18 mois de prison en appel pour l'avocate Sonia Dahmani

La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tunis a condamné, dimanche 13 avril 2026, l'avocate Sonia Dahmani à un an et six mois de prison dans une affaire liée à des déclarations qui lui sont attribuées.

Cette décision intervient après un premier jugement rendu par le tribunal de première instance de Tunis, qui avait prononcé une peine de deux ans de prison à son encontre.

L'affaire concerne des propos imputés à l'avocate, sans que davantage de précisions n'aient été rendues publiques dans l'immédiat sur la nature exacte des déclarations en question.

La condamnation en appel ramène ainsi la peine initiale de deux ans à 18 mois de prison.