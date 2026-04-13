Tunisie: Déviation de la circulation dès minuit à Bizerte

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Naoufel Ben Alaya, directeur régional de l'Équipement à Bizerte, a annoncé qu'après l'achèvement des travaux à Bizerte de revêtement de la plaque métallique du pont mobile du côté droit en direction de la ville, la circulation des véhicules et des piétons sera déviée vers la voie de gauche à partir de ce lundi 13 avril 2026, à minuit.

Ce basculement marque le lancement de la deuxième et dernière phase des travaux de revêtement de la structure.

Le responsable a souligné l'engagement des différents intervenants de ce service public, notamment les autorités régionales et centrales, ainsi que les services techniques à finaliser le chantier dans les meilleurs délais, tout en garantissant l'efficacité et la qualité requises.

Par ailleurs, la Commission Régionale d'Organisation des Secours (CROS) au gouvernorat de Bizerte a, dans ce même ordre d'idées, activé ses dispositifs pour assurer la sécurité routière et coordonner le transport public parallèlement à un suivi constant des différentes étapes des travaux.

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Afin de garantir le bon déroulement des travaux et la sécurité de tous, la Commission appelle l'ensemble des usagers de l'ouvrage à respecter scrupuleusement les consignes des services compétents.

 

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