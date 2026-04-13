Afrique: Ligue des champions/Demi-finale aller - EST-Mamelodi Sundowns (0-1) - Mal inspirés et inefficaces...

Malgré des occasions nettes en première mi-temps, l'EST a plié face à un adversaire qui a su profiter de son moment fort. Rien n'est encore perdu même si ça devient compliqué.

L'enjeu était colossal pour l'EST hier à Radès. Déjà, à quelques instants du début du match, le stade était bouillant, avec un public « sang et or » acquis à la cause de son club. L'Afrique, c'est le terrain préféré de l'EST et la Ligue des champions est sans doute la compétition fétiche. Et en face, Sundowns est toujours Sundowns, une équipe tranquille, froide même avec une lenteur dans la circulation de la balle qu'elle a démontrée dès les 10' de jeu. Allende, moins brillant que d'habitude, est toujours ce métronome qui distribue le jeu. Pendant 15', l'EST a dû subir et plier devant le monopole de la balle par les Sud-Africains, mais petit à petit, Danho a bougé avec des appels sur le côté gauche de l'adversaire, son point faible.

Tougai ne sait pas saisir sa chance sur corner (14'), et c'est à la 33' qu'on assista à la plus grosse occasion des « Sang et Or » : Danho profite d'une absence de couverture sur une touche, se présente seul mais son tir s'écrase sur le montant gauche de Williams. Une alerte qui a enflammé le stade de Radès. Trois minutes plus tard, Tougai voit sa tête sauvée par Williams. Sundowns a dû calmer le jeu et passer la balle le plus longtemps possible, mais hormis le tir de Sales (27'), pas de danger créé.

Léon l'opportuniste

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Une deuxième mi-temps folle et intense avec des événements à souhait. D'abord ce but surprenant de Sundowns à la 52' avec un bel assist de Mudaw à Léon qui pique de la tête et trompe Ben Said. L'EST se met à l'action et égalise par Diakité (55'), mais le but est refusé par la VAR (faute sur le gardien Williams). Et les occasions n'ont pas manqué avec la rentrée de Diakité et Diarra, et le jeu concentré sur Keïta qui a profité des espaces disponibles. Sundowns joue à 10 après l'expulsion de Kekana, mais use de la défense de ligne pour mettre hors-jeu une attaque espérantiste rentrée dans l'improvisation et l'excitation. Danho rate une égalisation facile (82'), à l'image d'une EST inefficace et pas très adroite. Sundowns a résisté grâce à son sang-froid et son organisation. Rendez vous samedi prochain.

EST

Ben Said-Keita-Ben Hmida- Tougai-Jlassi-Ogbelu-Tka (Hadj Ali)-Konaté (Jabri)-Sasse (Diarra)-Boualia (Diakité)- Danho