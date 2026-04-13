Tunisie: ARP - Le ministre de l'Intérieur dénonce des campagnes ciblées contre les forces de sécurité

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a reconnu l'existence de tentatives menées par des réseaux criminels et des trafiquants de drogue visant à s'attaquer à l'institution sécuritaire et à cibler des responsables sécuritaires à travers les réseaux sociaux.

Lors d'une séance plénière tenue ce jour au Parlement, il a indiqué que le ministère de l'Intérieur est pleinement informé de ces agissements, de leurs liens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et qu'il connaît les personnes qui en sont à l'origine ainsi que leurs sources de financement. Il a toutefois précisé que le ministère a choisi de ne pas engager de poursuites à l'étranger.

Le ministre a estimé que « la meilleure réponse réside dans le travail et les succès sécuritaires », adressant ses remerciements aux responsables sécuritaires pour leur professionnalisme et leur compétence reconnue à l'échelle internationale.

Il a ajouté : « Chaque fois que nous portons des coups aux barons de la drogue et aux réseaux criminels -- dont nous connaissons les connexions internes et externes -- ils intensifient leurs attaques contre l'institution sécuritaire . Nous savons tout : où ils se trouvent et qui les finance».

 

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