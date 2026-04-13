Dans un incident tragique qui a bouleversé la région de Sidi El Heni, une famille a perdu trois enfants -- deux filles et un garçon -- morts par asphyxie à l'intérieur d'un baril, dans une scène dramatique qui a suscité une profonde tristesse et un choc parmi les habitants.

Intervenant à la radio, Maher Beltif, membre du conseil local de la délégation de Sidi El Heni, est revenu sur les circonstances du drame. Il a indiqué que le père des trois victimes était rentré du travail et, ne trouvant pas ses enfants, avait entamé des recherches qui ont duré près d'une heure. De retour devant son domicile, il a poussé par hasard un baril, qui s'est renversé, révélant les corps sans vie de ses enfants à l'intérieur.

Beltif a ajouté que le père est dans un état de choc psychologique sévère, au point de parler de sujets sans rapport, comme s'il n'avait pas encore pleinement réalisé l'ampleur de la tragédie. Il a insisté sur le fait qu'il est « inacceptable de critiquer le père dans de telles circonstances », soulignant qu'aucune personne ne peut imaginer la douleur immense ressentie par ce parent ayant perdu ses enfants d'un seul coup.

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Le drame s'est produit dans la localité d'Ouled Amor, à Sidi El Heni (gouvernorat de Sousse), dans la soirée du vendredi 10 avril. Selon une source locale, les trois enfants, âgés de 3, 5 et 7 ans, ont été retrouvés morts par asphyxie à l'intérieur d'un baril en plastique fermé, dans des circonstances encore floues.

Le représentant du ministère public et le juge d'instruction se sont rendus sur place afin de constater les faits. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.