Tunisie: Pris sur le vif - Un repas volé à une patiente dans un hôpital de la capitale

Un incident fâcheux a eu lieu dans un hôpital de la capitale. Une femme atteinte de cancer, hospitalisée après une dégradation de son état de santé, consécutive à des séances intensives de chimiothérapie et de radiothérapie ayant fortement affaibli son système immunitaire, s'est retrouvée privée de repas au moment même où elle avait le plus besoin de reprendre des forces. Le plat que lui avait préparé et apporté son amie -- un ragoût de légumes soigneusement conservé dans un contenant alimentaire -- a été subtilisé du réfrigérateur de l'étage où elle était alitée.

Il faut savoir que dans cet établissement hospitalier comme dans la plupart sinon dans la majorité des hôpitaux, les repas sont préparés dans la cuisine de l'établissement. Cet incident soulève des interrogations sur les conditions de prise en charge au sein de certains établissements hospitaliers. Bien que les repas soient, en principe, préparés dans les cuisines se trouvant dans les différents services des établissements hospitaliers, il est courant que les visiteurs et les accompagnants des patients apportent également de la nourriture et la mettent dans les frigidaires se trouvant dans ces cuisines.

Or, il semblerait que ces aliments ne soient pas en sécurité et peuvent être facilement subtilisés soit par des membres du personnel paramédical peu scrupuleux- et appâtés surtout par les contenant alimentaires de bonne qualité dans lesquels se trouvent ces repas_ soit par des visiteurs ou d'autres accompagnants qui ont accès facilement à ces espaces collectifs. Alors qu'ils doivent se nourrir pour retrouver un semblant d'énergie, des patients, victimes de vol et éprouvés par la maladie et les traitements lourds et victimes de vol, se retrouvent, ainsi, privés de nourriture et à la merci de la générosité et de la bonne conscience d'autrui pour pouvoir se nourrir. Afin de préserver un minimum de dignité à ces malades, il faudrait penser à renforcer le contrôle et sécuriser les repas des patients en installant soit des caméras dans les cuisines ou des frigidaires dans les chambres des patients afin qu'ils puissent y mettre leurs repas et leurs nourritures sans qu'il y ait un risque qu'on le leur vole. Cet incident soulève la question suivante : comment peut-on en arriver à voler de la nourriture à des patients vulnérables ?

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