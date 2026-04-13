Congo-Brazzaville: Hommage - La mémoire de Youri Gagarine honorée à Brazzaville

Le 11 avril dernier, la Maison russe a vibré au rythme de la mémoire et de l'inspiration scientifique à l'occasion d'une double célébration : le dévoilement d'une murale en hommage à Youri Gagarine, suivi d'une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs.

C'est dans une atmosphère solennelle que politiques, diplomates, étudiants et passionnés d'aéronautique s'étaient réunis pour rendre hommage à la figure emblématique de la conquête spatiale. Né en 1934 et disparu en 1968, Youri Gagarine reste à jamais inscrit dans l'histoire comme le premier homme à avoir voyagé dans l'espace, le 12 avril 1961, à bord de la mission Vostok 1. Son exploit, au coeur de la guerre froide, a marqué le début de l'exploration spatiale moderne et ouvert la voie à des avancées technologiques majeures.

Dans son mot de circonstance, Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe, a rappelé la portée universelle de cet événement historique. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une date phare pour le monde entier : la conquête de l'espace. Le 12 avril 1961, un homme, Youri Gagarine, a eu le courage d'ouvrir une nouvelle ère pour l'humanité », a-t-elle déclaré. Elle a souligné que cet héritage dépasse le cadre scientifique. « Grâce à cet acte, nous découvrons encore aujourd'hui de nouvelles possibilités. C'est une source d'inspiration pour la jeunesse, pour rêver grand et construire des projets utiles à la société », a-t-elle estimé.

Dans cette dynamique du 65e anniversaire de l'exploit de Youri Gagarine, la Maison russe a proclamé le mois d'avril « Mois de l'espace », annonçant une série d'activités éducatives et culturelles destinées à sensibiliser les jeunes aux métiers de l'air et de l'espace, mais aussi à leur impact sur le quotidien.

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De son côté, Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État en charge des Transports et de l'Aviation civile, a salué l'initiative tout en lançant un appel fort à la jeunesse. « L'aviation et l'espace sont des domaines qui peuvent sembler lointains, voire intimidants. Mais il faut dépasser cette peur, briser l'ignorance et aller vers la connaissance. Ce sont des métiers d'avenir », a-t-il fait savoir.

Le dévoilement de la murale, réalisée en collaboration avec un artiste local, est venu donner une dimension artistique à cet hommage, inscrivant durablement la figure de Gagarine dans le paysage urbain brazzavillois. Le geste symbolique de la pose de gerbes de fleurs devant le buste de Youri Gagarine par Maria Fakhrutdinova, la chargée d'affaires par intérim de la fédération de Russie en République du Congo, Sofia Alexandrovna Sitnikova, et le conseiller Jean-Louis Osso, quant à lui, a renforcé le caractère mémoriel de la cérémonie.

En dévoilant la murale en l'honneur de Youri, la Maison russe positionne l'ouverture de Brazzaville aux grandes figures de l'histoire mondiale et rappelle, à sa manière, que les rêves d'exploration et de progrès n'ont pas de frontières.