Congo-Brazzaville: Littérature - Un regard scientifique sur les défis urbains congolais

Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage « Défis, vulnérabilités et résilience des villes congolaises : observations et enquêtes » a été présenté et dédicacé le 11 avril à Brazzaville. La cérémonie, marquée par la présence d'universitaires, de chercheurs, d'étudiants et de représentants des institutions publiques, a mis en lumière les enjeux actuels liés à l'urbanisation au Congo.

Après une première publication en 2022 consacrée à la ville de Pointe-Noire avec un accent sur la dynamique spatiale et les équipements urbains, les auteurs, Jean-Luc Mouthou et Mizhaire Hilarion Bagel, confirment à travers le deuxième ouvrage leur engagement dans l'analyse des réalités urbaines congolaises, caractérisées par une expansion rapide souvent peu planifiée.

Dirigé par le Pr Jean-Luc Mouthou et le Dr Mizhaire Hilarion Bagel, avec la contribution du Groupe interdisciplinaire de recherches et d'études urbaines (GIREU), le livre « Défis, vulnérabilités et résilience des villes congolaises : observations et enquêtes » rassemble les réflexions de seize chercheurs issus de disciplines variées. Il met en évidence les multiples défis auxquels font face les villes congolaises : gestion foncière, accès à l'eau et à l'électricité, assainissement, approvisionnement alimentaire, dégradation de l'environnement ou encore impacts des changements climatiques.

Présentant l'ouvrage, Étienne Paka, docteur en géographie, conseiller du Premier ministre, chef de département urbanisme, habitat et affaires foncières, a souligné son caractère actuel. « Nous sommes dans un monde devenu majoritairement urbain. Les problèmes auxquels les pouvoirs publics font face sont désormais essentiellement liés aux villes », a-t-il relevé. Il a également insisté sur l'originalité de l'approche, fondée sur un regard croisé intégrant aussi bien les grandes agglomérations que les villes moyennes, appelées à devenir de véritables laboratoires de planification urbaine.

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Dans son intervention, le Dr Mizhaire Hilarion Bagel a évoqué une urbanisation souvent anarchique. « La population s'installe sans tenir compte des règles d'urbanisme, ce qui engendre des déficits en infrastructures, en équipements sociaux et en services de base », a-t-il déploré.

Prenant la parole, le Pr Jean-Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, a insisté sur la responsabilité collective. « Nous sommes tous acteurs de la fabrication de la ville. Mais nos pratiques contribuent parfois à la dégrader », a-t-il dit en substance. Il a plaidé pour un renforcement de la planification urbaine et le respect des textes fondamentaux afin de construire des villes durables, vivables et inclusives.

Les échanges avec le public ont enrichi la rencontre, entre encouragements, analyses critiques et contributions sur les politiques environnementales. La cérémonie s'est achevée par la séance de dédicace du livre, confirmant l'intérêt suscité par cet ouvrage au coeur des préoccupations contemporaines.