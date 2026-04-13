Congo-Brazzaville: Infrastructure - Le RSU se dote d'un siège pour de meilleures conditions de travail

Inauguré par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le 10 avril à Brazzaville, le siège du Registre social unique (RSU) est doté des capacités modernes pour assurer une protection sociale plus efficace des ménages pauvres et vulnérables.

Le siège flamboyant du RSU, de type R+2 sur une superficie de 1 666 m2, vient d'être mis en service. « L'objectif est de réduire les inégalités sociales en assurant une intervention ciblée de l'État en faveur des vulnérables », a indiqué le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, évoquant une volonté politique qui vise à placer l'amélioration des conditions de vie de la population au coeur de l'action publique.

Le RSU est un système national d'enregistrement des ménages pauvres, un dispositif clé de protection sociale. « C'est une base de données partagée entre les différents programmes sociaux garantissant que chaque franc investi dans la solidarité nationale parvienne réellement aux destinataires. Grâce au RSU, les programmes d'assistance, qu'il s'agisse de l'assurance maladie universelle, des filets sociaux ou des projets d'insertion, disposent désormais d'une source commune d'informations », a précisé la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

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Doté d'une centrale moderne de données, le RSU produit pour chaque ménage ou chaque personne enregistrée un code d'identification unique. Une manière de garantir la traçabilité et l'équité. « Son opérationnalisation permet d'éviter les doublons dans les programmes de protection sociale, de garantir une utilisation plus transparente et équitable des ressources », a précisé la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, saluant l'appui de la Banque mondiale dans la réalisation de ce projet.

Au-delà de l'inauguration

L'inauguration du siège du RSU a été couplée au lancement de la troisième édition des journées portes ouvertes sur l'action sociale sur le thème « L'accompagnement social des bénéficiaires, gage d'une insertion économique durable ». Les participants venus de plusieurs localités du pays exposent les produits made in Congo dans les domaines de la transformation alimentaire, de la cosmétique, de la santé et bien d'autres.