Afrique de l'Ouest: Coopération économique - Des championnes tunisiennes lancent un pont entrepreneurial vers l'Afrique de l'Ouest

Une délégation de femmes chefs d'entreprise tunisiennes, emmenée par Sahar Mechri, est attendue le 9 avril aux Almadies pour une session de travail. Au-delà des rencontres B2B, cette mission marque la naissance officielle du « Wagane club export », un réseau d'affaires quadripartite ambitionnant de fluidifier les échanges entre la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire.

C'est un pari que beaucoup jugeaient audacieux il y a deux ans, lorsque les frontières semblaient encore épaisses et les opportunités mal identifiées. L'initiative prendra une nouvelle dimension. Portée par l'organisation Femmes Entrepreneures de Tunisie, la troisième mission du projet Wing4Africa ne se contentera pas de faire dialoguer des entreprises ; elle scellera, par l'annonce du Wagne club export, une volonté farouche de structurer un corridor commercial durable au féminin.

« Nous sommes venues pour la troisième fois et, cette fois-ci, le pari que nous nous étions fixé il y a deux ans, nous sommes en train de le gagner », confie Sahra Mechri, fondatrice des femmes entrepreneurs de la Tunisie. « Il y avait énormément de choses à faire, des collaborations et de la création de valeur à inventer entre la Tunisie et le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il faut pérenniser ce mouvement. »

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C'est cette quête de pérennité qui justifie la mutation du projet. Alors que les sessions de speed-meetings permettront, comme lors des précédentes éditions, d'identifier des synergies immédiates dans les services, l'industrie ou les nouvelles technologies, l'annonce du Wagane club export vient changer d'échelle.

Le club réunira désormais des entrepreneurs et managers de quatre pays : Tunisie, Sénégal, Mauritanie et Côte d'Ivoire. L'objectif affiché est double : d'une part, créer un vivier d'opportunités qualifiées et d'affaires concrètes entre ces marchés ; d'autre part, combler un vide souvent fatal à l'export : le manque de compétences partagées en matière de réglementation douanière, de logistique transfrontalière et d'adaptation technologique.

« Nous voulons que ces chefs d'entreprise puissent monter en expertise ensemble », précise Sahar Mechri. « Exporter, ce n'est pas seulement avoir un bon produit. C'est maîtriser des chaînes complexes. C'est pourquoi nous lançons ce club ici, à Dakar, avec le chapter Sénégal, car c'est ici que la dynamique est née grâce à des partenaires locaux qui nous ont ouvert leur carnet d'adresses et leur connaissance intime du marché ouest-africain. »

La démarche est symptomatique d'une nouvelle forme de coopération Sud-Sud, moins tributaire des lourdeurs étatiques que de l'agilité des réseaux féminins. Wing4Africa entend démontrer que l'intégration africaine se joue aussi dans les salons d'affaires.

Toutefois, l'enthousiasme de Sahar Mechri ne masque pas les défis structurels : barrières linguistiques résiduelles, disparités des cadres juridiques et, surtout, financement de ces missions commerciales. « Nos ambitions évoluent sans cesse et nous voulons prouver à nos partenaires que nous ne nous arrêterons pas là », assure-t-elle. « Wagane, c'est l'outil qui doit permettre à cette communauté de ne pas se perdre de vue une fois l'avion reparti. C'est un espace de partage d'expériences permanent. »