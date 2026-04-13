Sénégal: Magal Serigne Abdou Lahad Mbacké 2026 - L'État salue l'engagement et l'action du 3e Khalife des Mourides

L'édition 2026 du Magal dédié à Serigne Abdou Lahad Mbacké a été commémorée hier à Touba. Devant le khalife Serigne Sidy Mbacké, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Moustapha Ndieck Sarré a salué l'oeuvre du troisième khalife général des Mourides.

Conduite par Moustapha Ndieck Sarré, ministre de la Formation professionnelle, la délégation comprenait également les ministres Balla Moussa Fofana et Alioune Badara Dione. Au nom du président de la République, Moustapha Ndieck Sarré a transmis les salutations et la gratitude de l'État à Serigne Sidy Mbacké, khalife de la famille de Serigne Abdou Lahad.

Selon M. Sarré, cette participation reflète la valeur que le président et son administration attribuent à cet événement qui célèbre la naissance du troisième khalife général des mourides. Il a rappelé que Serigne Abdou Lahad, en succédant à Serigne Fallou Mbacké, a encouragé tous les Sénégalais à s'engager dans l'action et a eu une attitude de bâtisseur durant son règne à la tête de la lignée de Cheikh Ahmadou Bamba.

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Moustapha Ndieck Sarré a sollicité des prières pour la paix et le bien-être du Sénégal. Il a également souhaité une longue vie et une bonne santé à Serigne Sidy afin qu'il poursuive l'héritage de son père.

Serigne Moustapha Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadre, s'est exprimé au nom de Serigne Sidy Mbacké. Il a transmis les salutations et remerciements du khalife au chef de l'État, à son Premier ministre et à toute la délégation gouvernementale.

D'après lui, la présence de cette importante délégation montre à quel point le gouvernement valorise cet événement qui revêt une signification particulière pour l'ensemble de la famille de Serigne Abdou Lahad Mbacké. Il a formulé des prières pour la prospérité et la paix du pays.

« Les épreuves sont généralement suivies de récompenses. Donc, espérons que la prospérité viendra s'installer dans notre pays », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le khalife Serigne Sidy Mbacké a encouragé les disciples à adopter les préceptes de Serigne Abdou Lahad Mbacké, qui avait priorisé la vénération de Dieu et le travail au-dessus de tout. « Restons focalisés sur nos préoccupations », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude envers le gouverneur et les chefs de service pour tous les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement de l'événement.