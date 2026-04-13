Ile Maurice: Golf - Sachin Baisoya s'offre un sacre maîtrisé

Sur les fairways baignés de lumière de l'île Maurice, un scénario haletant s'est dessiné jusqu'aux derniers trous de l'IGPL Invitational 2026. Et au bout du suspense, c'est finalement Sachin Baisoya qui a signé la plus belle page de sa carrière en s'offrant une première victoire sur le circuit IGPL.

Longtemps considéré comme l'un des joueurs les plus constants du golf indien, le joueur de 30 ans a trouvé cette fois la récompense de sa régularité. Pourtant, rien n'était acquis au départ de la dernière journée. Avec deux coups de retard, Baisoya n'avait pas le droit à l'erreur face à la fougue du jeune leader Veer Ganapathy, 18 ans seulement, déjà habitué aux premières places.

Dès les premiers trous, le ton était donné. Baisoya lançait son offensive avec des birdies rapides aux trous 1 et 3, mettant immédiatement la pression. En face, Ganapathy vacillait brièvement avant de réagir avec brio, enchaînant deux birdies pour reprendre la tête. Le duel s'annonçait intense. Mais c'est au retour que le tournoi a véritablement basculé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre les trous 12 et 16, Baisoya a livré un golf presque parfait. Quatre birdies en cinq trous, dont une série impressionnante de trois consécutifs, lui ont permis de prendre définitivement l'ascendant. À -11 au total, il creusait un écart irrattrapable, laissant son jeune rival à trois longueurs malgré une prestation solide.

Ganapathy, auteur d'un tournoi remarquable, doit se contenter une nouvelle fois de la deuxième place. Une frustration relative tant sa progression est évidente. À seulement 18 ans, il confirme qu'il n'est plus une promesse, mais déjà une valeur sûre du circuit.

Pukhraj Singh Gill réalise une belle remontée lors du dernier tour pour accrocher la troisième place. Derrière ce duo, la bataille pour le podium a offert un spectacle tout aussi captivant. Pukhraj Singh Gill, champion en titre du classement général 2025, a réalisé une remontée remarquable lors du dernier tour avec une carte de 67. Il partage finalement la troisième place avec des noms bien établis comme Udayan Mane et Aman Raj.

Plus loin dans le classement, plusieurs performances méritent d'être soulignées, notamment celle du Mauricien Pierre Pellegrin. Après un départ difficile, il a su rebondir de manière spectaculaire avec un score de -8 lors du deuxième tour, avant de conclure solidement. Une démonstration de caractère qui n'est pas passée inaperçue sur ses terres. Chez les femmes, Ridhima Dilawari s'est distinguée comme meilleure joueuse du tournoi, confirmant l'approche inclusive de la compétition.

Ridhima Dilawari s'illustre comme meilleure joueuse du tournoi, confirmant son statut parmi les figures montantes du golf féminin sur le circuit IGPL Cet événement marque aussi une étape importante pour le développement du golf dans la région. Porté par l'initiative de Leander Paes, véritable légende du sport indien, l'IGPL s'impose progressivement comme un circuit innovant, mêlant spectacle, accessibilité et ambition internationale. L'île Maurice, avec son cadre exceptionnel et ses parcours exigeants, a séduit joueurs et observateurs. Beaucoup y voient déjà une destination incontournable pour les futures éditions.

Veer Ganapathy, impressionnant de maturité à seulement 18 ans, termine une nouvelle fois dauphin après avoir longtemps mené le tournoi à Anahita. Pour Baisoya, cette victoire pourrait bien être un tournant. Après plusieurs occasions manquées la saison passée, il concrétise enfin son potentiel sur la scène internationale. Et au vu de la maîtrise affichée dans les moments clés, ce succès ne semble être que le début d'un nouveau chapitre.

Dans un circuit en pleine évolution, où jeunesse et expérience se confrontent à chaque tournoi, une chose est désormais certaine : Sachin Baisoya a franchi un cap. Et le golf indien tient peut-être là l'un de ses leaders pour les années à venir.