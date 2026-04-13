Ile Maurice: Un adolescent de 15 ans écroué pour tentative d'assassinat

Après l'agression au couteau d'une lycéenne en Loire-Atlantique, la justice retient la préméditation et pointe les fragilités psychologiques de l'assaillant, dans un climat scolaire de plus en plus tendu.

Le dénouement judiciaire n'a pas tardé après l'effroi qui a saisi le lycée Joubert-Maillard d'Ancenis vendredi dernier. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen dimanche 12 avril 2026 pour «tentative d'assassinat» et placé en détention provisoire. Le jeune homme est soupçonné d'avoir poignardé une élève du même âge dans une cage d'escalier de l'établissement, la blessant grièvement au ventre, à la poitrine et à la cuisse. Si les jours de la victime ne sont plus en danger, le choc reste immense au sein de la communauté éducative.

L'enquête, menée par la gendarmerie, a rapidement permis de confirmer le caractère prémédité de l'acte. Les perquisitions au domicile du suspect et l'analyse de son téléphone ont révélé que le passage à l'acte était planifié. Selon le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, l'adolescent nourrissait un «fort ressentiment» suite à la dégradation de sa relation amicale avec la victime. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont saisi l'arme du crime ainsi que plusieurs autres couteaux et une paire de ciseaux dissimulés dans son sac.

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Au-delà des faits, le profil de l'agresseur soulève des questions sur le suivi des mineurs en détresse. Le parquet a fait état de graves «fragilités psychologiques» préexistantes. Le jeune homme avait d'ailleurs été admis récemment aux urgences psychiatriques après une tentative de suicide. Ce drame s'inscrit dans une série noire d'agressions à l'arme blanche en milieu scolaire, un phénomène qui inquiète les autorités. Entre 2024 et 2025, les signalements de couteaux dans les écoles ont bondi de 15 %, poussant le gouvernement à multiplier les fouilles de sacs, avec plus de 500 armes blanches saisies sur les dix derniers mois de l'année 2025.