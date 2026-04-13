Ile Maurice: Rs 2 milliards de prêts bancaires - Avinash Gopee bientôt convoqué

Une enquête financière d'envergure visant Avinash Gopee, a été lancée depuis plus de deux semaines par la Financial Crimes Commission (FCC). Au coeur des investigations : des prêts bancaires estimés à environ Rs 2 milliards, qui auraient été accordés à l'homme d'affaires et à ses sociétés pour le développement de plusieurs projets entre 2020 et 2024.

Selon nos informations, des officiers de plusieurs institutions bancaires, ainsi que des représentants d'organismes de régulation financière, ont déjà été entendus par la FCC afin de fournir des explications détaillées sur les facilités accordées, les garanties présentées et les mécanismes financiers utilisés pour l'octroi de ces prêts. Les enquêteurs cherchent notamment à établir la chronologie des financements, l'origine des fonds et les conditions dans lesquelles ces facilités ont été approuvées.

Les documents relatifs aux prêts accordés par différentes banques, ainsi que les dossiers soumis à la Financial Services Commission (FSC), sont actuellement passés au crible. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux montages financiers qui auraient permis de structurer ces financements, ainsi qu'à d'éventuels transferts de fonds vers l'étranger dans le cadre du développement de projets liés aux sociétés d'Avinash Gopee.

Pendant près de deux semaines, plusieurs responsables bancaires ont été auditionnés afin d'éclairer la FCC sur les procédures internes ayant conduit à l'approbation de ces facilités financières. Les autorités cherchent également à déterminer si les montants accordés respectaient les normes de conformité, les évaluations des risques et les règles de gouvernance en vigueur.

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Dans ce contexte, Avinash Gopee devrait être convoqué dans les prochains jours, voire dans une à deux semaines, afin d'être interrogé par les enquêteurs de la FCC. Cette audition devrait porter sur la structure de financement de ses projets, ses relations avec les institutions prêteuses et l'utilisation des fonds obtenus.

Parallèlement, la FCC a déjà mené deux perquisitions distinctes entre le 7 et le 9 avril 2026. L'une a été effectuée dans les locaux d'un cabinet d'avocats, incluant l'étude d'un notaire ayant participé à certaines transactions, tandis que l'autre a visé le siège de NG Holdings Ltd. Ces opérations avaient pour objectif de récupérer des documents liés aux financements obtenus, aux accords contractuels et aux structures juridiques mises en place.

Lors de la perquisition au siège du groupe, les enquêteurs ont été informés qu'un incident de cybersécurité de type ransomware avait récemment affecté les serveurs de l'entreprise, rendant l'accès à plusieurs fichiers difficile. Malgré cela, les spécialistes en forensic digital de la FCC sont parvenus à identifier une plateforme de sauvegarde cloud et à sécuriser une partie importante des données. Cette opération technique aurait duré plusieurs heures, et les informations récupérées sont actuellement en cours d'analyse. Une enquête a été initiée à la suite de cette attaque.