Ile Maurice: La concubine arrêtée à Rodrigues, la piste d'un différend lié à la drogue privilégiée

L'enquête sur la mort violente de Jean Brayen Richard Alifoykoyee retrouvé, le samedi 11 avril, avec une profonde blessure à la gorge dans une maison à Cité La Brasserie a connu un développement majeur. Sa concubine, Marie Laura Béatrice Travady a été arrêtée à Rodrigues le même jour.

Interpellée en fin d'après-midi à Dan Coco, Grand La Fouche Corail, la suspecte a été arrêtée lors d'une opération conjointe du CID, de la DCIU et de la NSS. Sa date de retour à Maurice n'est pas encore connue. Or, les enquêteurs privilégient désormais la thèse d'un différend qui aurait éclaté sur fond de drogue. Soupçonné d'avoir facilité la fuite de la suspecte vers Rodrigues, un homme de 28 ans a aussi été interpellé.

La suspecte, Marie Laura Béatrice Travady, a été appréhendée vers 18 h 44. Son arrestation est intervenue quelques heures après la découverte du corps de Jean Brayen Richard Alifoykoyee. Âgé de 35 ans, il a été retrouvé sans vie dans sa chambre, au premier étage de son domicile situé à Schubert Lane, Cité La Brasserie, Forest-Side. La victime gisait au sol, en position dorsale, avec une blessure à la gorge. Du sang était visible sur le cou, la chemise et la poitrine, laissant peu de doute sur la nature violente du drame.

C'est sa sœur qui a fait la découverte macabre en début d'après-midi. En se rendant au domicile de la victime, elle l'a trouvée inerte dans la chambre. Alertée, la police s'est rapidement rendue sur place. Un périmètre de sécurité a été établi et les techniciens de la scène de crime ont procédé aux premières constatations. Le corps a ensuite été transporté à la morgue pour autopsie, tandis qu'une enquête pour meurtre a été officiellement enclenchée.

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Au cours des investigations, les policiers ont procédé à la saisie de l'arme présumée du crime : un cutter. Cet élément a orienté les recherches vers une agression ciblée. Les enquêteurs ont alors rapidement établi qu'un différend opposait la victime à sa concubine - conflit qui se serait intensifié ces derniers jours. Selon les premiers éléments recueillis, des tensions auraient éclaté entre les deux protagonistes dans un contexte lié à la drogue, avec des disputes répétées signalées par l'entourage.

Les enquêteurs soupçonnent que ces désaccords, alimentés par des problèmes liés à la consommation ou à une transaction de drogue, auraient dégénéré en confrontation violente. Les éléments recueillis laissent penser que la situation s'était détériorée progressivement, jusqu'à atteindre un point de rupture. La présence d'une blessure ciblant la gorge renforce l'hypothèse d'un acte délibéré à l'issue d'une altercation.

Après la découverte du corps, les recherches se sont intensifiées pour retrouver la suspecte. Les policiers ont appris qu'elle se trouvait à Rodrigues. Une opération coordonnée a alors été mise en place avec les unités locales. Elle a été interceptée à Dan Coco, Grand La Fouche Corail, avant d'être placée en état d'arrestation. Son déplacement vers Rodrigues après les faits intrigue les enquêteurs, qui tentent de déterminer s'il s'agissait d'une fuite ou d'un voyage prévu de longue date.

Les enquêteurs s'attachent désormais à reconstituer les dernières heures de la victime, ainsi que les échanges entre les deux protagonistes. Les communications téléphoniques, les témoignages et les déplacements seront analysés afin de déterminer le déroulement exact des événements. L'hypothèse d'un règlement de comptes lié à la drogue reste au coeur des investigations.

L'autopsie pratiquée hier sur la victime a conclu à une plaie au cou causée par une arme blanche. Elle a fournit des éléments déterminants sur la cause exacte du décès et l'heure de la mort. En attendant, l'enquête se poursuit pour établir les responsabilités dans cette affaire qui semble trouver son origine dans des tensions liées à la drogue et qui s'est terminée par un drame sanglant à Curepipe.