ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi après-midi, la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec l'Etat de la Cité du Vatican pour faire prévaloir l'esprit de compréhension, le dialogue, la coexistence et la coopération.

Dans une allocution prononcée au centre culturel de Djamâa El-Djazaïr, à l'occasion de la visite officielle du pape Léon XIV en Algérie et s'adressant au souverain pontife, le président de la République a déclaré : "Je réaffirme à votre Sainteté la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec le Vatican, afin qu'ensemble, nous fassions prévaloir l'esprit de compréhension sur la division, le dialogue sur la confrontation, et la coexistence et la coopération sur l'hostilité et la discorde".

Le président de la République a souligné que "l'Algérie mesure pleinement le sens profond et la portée durable de ces valeurs authentiques, qui constituent l'âme même de son identité nationale. Elle reste résolument engagée à les soutenir et à les promouvoir dans tous les espaces régionaux auxquels elle appartient, et bien au-delà de ses espaces".

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"Tout au long de son histoire, l'Algérie a été une terre d'harmonie, d'interaction authentique et de symbiose féconde, en offrant un refuge sûr aux opprimés, aux persécutés et aux démunis, en défendant sans relâche la

dignité sacrée de l'être humain, et en se tenant fermement aux côtés de toutes les causes justes dans le monde, qu'elles soient en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou même en Europe", a-t-il assuré.

Et de poursuivre: "Telles sont les valeurs rassembleuses dont nous partageons avec vous, Votre Sainteté, la foi en elles, l'attachement envers elles, et l'engagement à oeuvrer sans relâche afin qu'elles triomphent, tant au niveau régional qu'international. Les valeurs de justice sociale, de paix, de liberté, de dialogue et de coexistence".