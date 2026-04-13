Maroc: Lancement du processus d'élaboration de rapports dans le cadre du respect des engagements du pays

La Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) a annoncé le lancement du processus d'élaboration de plusieurs rapports s'inscrivant dans le cadre du respect des engagements du Maroc en vertu des conventions internationales des droits de l'Homme auxquelles il a souscrit.

Selon un communiqué de la DIDH, il s'agit du cinquième rapport périodique sur l'application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du septième rapport périodique sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques et du rapport reprenant les 5e et 6e rapports périodiques relatifs à l'application de la convention des droits de l'enfant.

Ces rapports seront élaborés avec le concours des secteurs et institutions concernés et en concertation avec les autres acteurs, dans la perspective de les soumettre aux commissions onusiennes respectives durant l'année en cours, précise le communiqué.

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Selon la même source, le délégué interministériel chargé des droits de l'Homme, Mohamed El Habib Belkouch, présidera, mardi prochain à Rabat, une réunion qui sera rehaussée par la présence des représentants des départements gouvernementaux et institutions nationales concernés et qui sera consacrée au lancement du processus d'élaboration de ces rapports, sa méthodologie, ses étapes et les exigences de promotion de l'approche nationale en vigueur outre la mise en place de documents facilitant l'atteinte de cet objectif.

Lors de cette phase, poursuit le document, l'action de coordination et de concertation vise à renforcer la contribution des différents intervenants afin de parvenir à une élaboration participative de ces rapports qui constituent un outil de présentation des réalisations nationales en rapport avec ces domaines et de s'arrêter sur les défis relatifs aux questions qui leur sont liés. Il s'agit également de contribuer à doter l'ensemble des intervenants des éléments et approches afin d'intégrer la dimension des droits de l'Homme dans les politiques publiques.