Maroc: Plaidoyer pour l'autonomisation numérique et l'inclusion socio-économique

Le renforcement de l'autonomisation numérique et de l'inclusion socio-économique a été au centre des travaux du 2ème Forum national des femmes aveugles et malvoyantes, tenus en fin de semaine à Rabat en présence d'experts et d'acteurs institutionnels.

Organisée sous la présidence d'honneur de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, Présidente de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), cette rencontre s'est penchée sur les moyens d'autonomiser les femmes aveugles et malvoyantes pour qu'elle puissent exercer pleinement leurs droits humains et civiques, notamment dans le contexte des transformations mondiales liées à la révolution numérique.

Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général de l'OAPAM, Salaheddine Semmar, a indiqué que cette manifestation, placée sous le thème "Les femmes aveugles et malvoyantes: compétence, autonomie et pleine citoyenneté à l'ère numérique", constitue un moment de réflexion collective aux moyens de faire de la technologie un levier d'autonomisation et d'inclusion de cette catégorie sociale, de manière à renforcer sa présence dans les domaines de l'éducation, du travail et de l'entrepreneuriat.

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M. Semmar a formé le voeu que la "Déclaration de Rabat pour les femmes aveugles et malvoyantes", qui émanera de ce Forum, serve de document de référence reflétant les aspirations de cette catégorie à un avenir plus équitable et inclusif.

De son côté, la coordinatrice du comité central des femmes à l'OAPAM, Rajaa Alaoui, a mis l'accent sur l'importance de la coordination comme condition essentielle pour une autonomisation effective des femmes aveugles et malvoyantes, prônant l'échange des expertises et l'ouverture sur les différents partenaires pour garantir un accès plus large à l'éducation, à la formation, à la technologie et au marché du travail et promouvoir la participation citoyenne.

Le choix de la digitalisation et la technologie comme axe central des travaux de cette rencontre reflète une prise de conscience collective des transformations que connaît le monde, a affirmé Mme Alaoui, appelant à fournir le soutien nécessaire aux femmes aveugles et malvoyantes pour qu'elles puissent s'adapter à ces changements et jouer pleinement leur rôle comme partenaires du développement.

Le programme de cette 2ème édition, organisée du 10 au 12 avril avec la participation d'une soixantaine de bénéficiaires de différentes régions du Royaume, a compris des panels scientifiques, des ateliers pratiques, des témoignages ainsi que des activités parallèles.