Sénégal: Soutien à l'autonomisation économique des femmes - La ville de Rufisque accompagne 128 groupements féminins

La ville de Rufisque a signé des conventions de financements avec 128 groupements de femmes, au cours de la semaine écoulée. Ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Appui et de Suivi des Initiatives Communautaires (PASIC) déroulé par l'institution municipale dans une démarche de proximité.

Le PASIC qui est une composante du programme de développement urbain durable (PDUD), référentiel de développement élaboré par la mairie, vise à apporter des réponses spécifiques aux besoins des 136 quartiers que compte la ville. Il est avec le programme d'assainissement liquide municipal. « Le PASIC est un programme innovant et révolutionnaire, un modèle de gouvernance locale original et unique dans son genre.

Rufisque est la seule collectivité territoriale sur les 557 que compte le Sénégal, qui déroule un tel programme », a rappelé Dr Oumar Cissé à l'occasion de la cérémonie de remise de conventions aux groupements féminins venus des différents quartiers de la ville. Une rencontre qui s'est déroulée au jardin public de Rufisque. Selon l'édile, le PASIC, en offrant des solutions adaptées aux besoins des populations, se présente comme un levier de transformation pour la ville de Rufisque.

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En effet, son action fondée sur l'action citoyenne et la mobilisation communautaire traduit son ambition de jouer le rôle du moteur du changement. « Ses actions dans l'entreprenariat féminin, l'aménagement urbain et l'assainissement ont permis d'apporter des réponses concrètes et durables dans les domaines de l'environnement du cadre de vie et de l'économie locale », s'est réjoui le maire. Ces financements selon le maire de la ville « visent à renforcer les activités génératrices de revenus des femmes tout en consolidant leur place dans le tissu économique local ».

Les montants octroyés varient en fonction de la taille et du projet présenté par chaque groupement de femmes et sont compris entre un plancher à 300. 000 frs CFA et un plafond arrêté à 5 millions. Avec ces 128 nouvelles conventions, le nombre de groupements financés dans le cadre de l'autonomisation des femmes est porté à 262.

Lancé en 2022, le PASIC a déjà accompagné la formation de 135 associations féminines dans la transformation des produits locaux, une centaine de jeunes conducteurs de motos Jakarta jusqu'à l'obtention du permis de conduire, 68 quartiers de la ville ont été appuyés financièrement et dotés de matériels pour le pavage des rues, l'aménagement d'espaces publics, l'assainissement et l'éclairage publics. L'édile a promis de poursuivre son engagement pour une gouvernance participative et centrée sur l'action citoyenne. Ainsi pour le premier magistrat de la ville, à travers ces financements, il s'agit de faire des femmes « des actrices clés du développement local ».