Sénégal: LIGUE 1 (22e journee) AJEL se relance et reste leader

Le leader AJEL de Rufisque n'a pas laissé planait le doute. Au sortir d'une surprenante défaite, les Rufisquois ont renoué la victoire ce samedi, au stade Ngalandou Diouf, en s'imposant face à l'US Ouakam (1-0), lors de la 22e journée de Ligue 1. Un sucés qui lui permet de consolider sa positionne et de maintenir le statut quo au sommet du classement. Puisque les Rufisquois gardent avance devant l'Us Gorée et Teungueth FC.

AJEL de Rufisque a relancé sa course vers le titre en renouant ce samedi au stade Ngalandou Diouf, avec la victoire. Au sortir d'un revers concédé face à HLM (3-0) lors de la précédente journée, le club rufisquois ont réussi l'essentiel en s'imposant (1-0) face à l'Us Ouakam (7e, 29 pts+4). Avec ce succès, les Rufisquois confortent davantage son fauteuil de leader (1er ; 43 points).

Mais il prolonge au même moment le statut quo à la tête du classement à l'issue de la 22e journée. Son dauphin, l'Us Gorée ne le lâche pas et rester à la place de dauphin. Le club insulaire a réussi à empocher les trois points en s'imposant (0-1) dans l'affiche phare qui l' opposait à L'As Pikine (9e, 25 points) au stade au stade Alassane Djigo. Un court et précieux succés qui lui permet de se maintenir à la deuxième place et de talonner à 4 points de leader (2e, 39 points). Le podium est complété par Teungueth FC (3e, 35 pts+9) qui est sorti vainqueur ( 1-0) de son duel avec le Casa Sport ( 6e ; 30 points).

Derrière le trio de tête, les Thiéssois de Wally Daan pointent et se replace à la (4e place (34 pts) après une deuxième victoire qu'elle a enchainé lors de la réception de l'AS HLM de Dakar (12e, 22 pts-8). Le carton de la 22e journée est venu du derby des Académiciens qui a opposé au stade Djibril Diagne, l'équipe Génération foot (5e ; 30 points) à Dakar Sacré coeur (13e ; 22 points).

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Les Grenats ont littéralement écrasé les Dakarois en s'imposant sur le score de (5-0) grâce à un triplé d'Abdourahmane Mbodji (meilleur buteur avec 11 buts) et un doublé Séga Fall Mbodj. Avec cette victoire, Génération foot double le Casa Sports à la 5e place. Après une défaite une amère défaite subie lors de la précédente journée face à Teungueth Fc (0-1), l'équipe de Jaraaf (8e, 28 pts+1), s'est refait une santé au stade de Ngor en dominant (2-1) l'équipe de Guédiawaye FC (11e, 22 pts-3).

Dans un duel de « mal classées » disputé ce dimanche au stade Ely Manel Fall Diourbel, la Sonacos de Diourbel a pris le meilleur (2-0) sur la Linguère de Saint-Louis. Malgré ce succès, les Huiliers restent confiner dans la zone rouge (15e, 20 points) à égalité de point avec l'équipe Saint-Louisiennes, actuelle première équipe non relégable (14e, 20 pts). Sur sa pelouse du stade Caroline Faye, le Stade de Mbour s'est,quant à lui, contenté du point de match nul (1-0) devant l'AS Camberéne , lanterne rouge (16e, 16 pts). Un précieux point qui permet aux Mbourois de quitter la 12e place pour la 10e place (23 points).

Résultats 22e journée

Génération Foot-Dakar SC (5-0)

AJEL Rufisque-US Ouakam ( 1-0)

Jaraaf -Guédiawaye FC (2-1)

Wally Daan-HLM Dakar 2-1

16h30 Teungueth FC-Casa Sports (0-0)

AS Pikine-US Gorée (0-1)

Sonacos Linguère (2-0)

Stade de Mbour-S Cambérène (0-0)