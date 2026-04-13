Sénégal: Mobilité des artistes africains - Une experte tunisienne invite à maximiser les approches locales

La Tunisienne Ouafa Belgacem, directrice de "Culture Funding Watch", plateforme spécialisée dans l'information, la formation et la structuration du financement pour les industries culturelles et créatives, a invité, lundi, à maximiser les approches locales pour résoudre la question de la mobilité des artistes africains à travers le monde.

S'exprimant lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la 14e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (11 au 18 avril), elle a rejeté l'idée qu'il n'existe pas, en Afrique, de ressources pour la mobilité des artistes et des créations. "On s'intéresse beaucoup [à] ce qu'on n'a pas en Afrique, on ne se concentre pas assez sur ce qu'on a, alors que l'on doit essayer de maximiser déjà le peu qu'on a", a déclaré Ouafa Belgacem, introduisant le thème "Les fonds d'aide à la mobilité, cartographie et bonnes pratiques au profit des artistes, des oeuvres et des professionnels africains".

Selon Ouafa Belgacem, le focus est mis davantage sur les ressources financières alors qu'il existe d'autres stratégies à mettre en oeuvre pour favoriser la mobilité. Elle donne l'exemple du Niger, qui d'après une étude de cas citée par l'experte, se révèle être parmi les pays pouvant se prévaloir des meilleures pratiques de soutien à la mobilité en Afrique. "Le Niger est un pays qui n'a pas de ressources [...] Au lieu de prendre l'option de financer trois artistes ou trois groupes en achetant des billets d'avion, le pays a préféré acheter un minibus et un 4x4" pour le Masa 2026, a-t-il fait savoir.

Les artistes postulent pour bénéficier de ce bus avec chauffeur à disposition pour aller par exemple au FESPACO - Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou - ou au festival de Ségou, au Mali. Elle a évoqué une autre expérience avec la société sud-africaine du droit d'auteur qui a testé un système de prêt pour la mobilité des artistes qui sera ensuite déduit de leurs royalties. "Il y a des approches assez intéressantes, et je trouve que sur le continent, on doit s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on a et le maximiser", a plaidé Ouafa Belgacem.

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Sur la question des visas, l'experte tunisienne révèle qu'il existe six pays en Afrique, qui exemptent de visas les ressortissants africains. "On a six pays au moins, ça c'est un circuit. Est-ce qu'on s'est penché sur ce circuit ? Programmateurs, distributeurs, tourneurs, producteurs et managers de festivals doivent pouvoir tirer du peu qu'on a", a-t-elle recommandé, appelant à juste explorer ces pistes. "Je ne dis pas que c'est la solution, mais ça mérite qu'on s'intéresse un peu à ces cas", estime Belgacem, qui a aussi parlé de l'expérience marocaine avec "Africa Artline", un système financé par des philanthropes marocains.

Ouafa Belgacem fait observer que le secteur culturel africain continue encore d'être majorité financé par des opérateurs internationaux, chose qu'elle juge "insultante". L'exemple du président américain Donald Trump est évocateur, a souligné l'experte tunisienne, au sujet de cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. "Ce n'est pas normal que mon secteur puisse dépendre de bailleurs de fonds internationaux. C'est de la souveraineté culturelle. Les partenariats, c'est génial, mais c'est important qu'on ait un back-up", a-t-elle défendu.

Cette table ronde à laquelle a pris part Diana Ramarohetra, directrice de la langue française dans la diversité des cultures francophones au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), consacre le début des rencontres professionnelles de cette 14e édition du Masa.