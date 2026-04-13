Sénégal: Des journalistes capacités pour la sensibilisation sur la protection de la couche d'ozone

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers le Bureau national ozone (BNO), a organisé lundi un atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes membres de l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la protection de l'environnement (AJTREPE).

Un atelier d'information et de sensibilisation portant sur la vulgarisation des enjeux liés à la couche d'ozone s'est tenue lundi à Dakar, à l'intention des journalistes membres de l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la protection de l'environnement (AJTREPE). La rencontre, initiée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers le Bureau national ozone (BNO), vise à renforcer l'implication des participants dans la vulgarisation des enjeux liés à la protection de la couche d'ozone.

"Toutes ces avancées techniques et réglementaires importantes enregistrées par le Sénégal dans le domaine environnemental ne sauraient produire pleinement leurs effets sans une appropriation par les populations. C'est précisément là que vous intervenez comme des acteurs déterminants du changement", a déclaré Baba Dramé, directeur de la réglementation environnementale et du contrôle, en s'adressant aux participants.

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Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat avec les médias, afin de mieux faire connaître les engagements du Sénégal relatifs au Protocole de Montréal et à l'Amendement de Kigali, deux instruments internationaux majeurs dans la lutte contre les substances appauvrissant la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Baba Dramé juge le rôle des journalistes crucial "à plusieurs niveaux" de la sensibilisation sur la protection de la couche d'ozone.

"D'abord, il s'agit d'informer avec rigueur sur les enjeux liés aux substances appauvrissant la couche d'ozone et à leurs alternatives", de sensibiliser aussi les populations aux bonnes pratiques, notamment dans les secteurs du froid et de la climatisation, a-t-il expliqué. L'atelier vise par ailleurs à accompagner les changements de comportement "vers des choix plus durables et respectueux de l'environnement", et à "valoriser les efforts du Sénégal dans ses engagements internationaux afin de renforcer l'adhésion citoyenne", a-t-il souligné, tout en soulignant la nécessité de lutter contre la désinformation environnementale.

"Vous êtes bien plus que de simples relais d'information. Pour nous, vous êtes des éducateurs de masse, capables de vulgariser des concepts scientifiques complexes, des influenceurs d'opinion qui orientent les comportements individuels et collectifs, et des veilleurs citoyens contribuant à la transparence et à la redevabilité de la mise en oeuvre des politiques publiques", a-t-il poursuivi, en qualifiant les médias de partenaires stratégiques de l'action publique environnementale.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité, pour les professionnels des médias, de mieux informer sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et leurs alternatives, tout en sensibilisant les populations aux bonnes pratiques, notamment dans les secteurs du froid et de la climatisation.

Pour Youssouf Bodian, président de l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la protection de l'environnement, ce renforcement de capacités permettra d'améliorer la qualité et la profondeur des contenus produits par les médis sur les questions environnementales.

"C'est en droite ligne des objectifs que s'est fixés l'association : renforcer les capacités de ses membres afin de leur permettre de produire des contenus de qualité", a-t-il rappelé, soulignant que cela contribuera également à renforcer la présence des thématiques environnementales et extractives dans les rédactions. Selon lui, la faible couverture de ces sujets s'explique en partie par l'insuffisance de profils spécialisés dans les rédactions