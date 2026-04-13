Sénégal: Saison 6 BAL - Moustapha Gaye dévoile une liste de 13 joueurs pour la Conférence Sahara

Dakar — L'entraîneur de l'ASC Ville de Dakar, Moustapha Gaye, a dévoilé, lundi à Dakar, une liste 13 joueurs retenus pour la Conférence Sahara de la sixième saison de la Basketball Africa League (BAL), prévue à Rabat (Maroc), du 24 avril au 3 mai.

Cette liste se distingue par une forte présence de joueurs sénégalais, constituant l'ossature de l'équipe. Elle est complétée par des renforts étrangers issus d'autres nationalités. La sélection établie par Moustapha Gaye compte huit Sénégalais, deux Français - Matthieu Missonnier et Axel Toupane -, un Ivoirien, Mouloukou Souleymane Diabaté, vainqueur de la Bal à deux reprises avec le Zamālek SC (Egypte) en 2021 et l'US Monastir (Tunisie) en 2022. Il y a aussi un Sud-Soudanais, en la personne de Deng Angok Yak Deng, sans compter l'ailier fort australo-soudano-libanais Ater Majok.

Le représentant sénégalais va évoluer dans la Conférence Sahara de la BAL avec le FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), JCA Kings (Côte d'Ivoire), le Club africain de Tunis (Tunisie) et Maktown Flyers (Nigéria). L'équipe de la municipalité dakaroise, qui avait participé pour la première fois à la BAL, la saison dernière, avait terminé dernière de la Conférence Sahara avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, manquant la qualification pour les Finals 8. Le club sénégalais s'était toutefois illustré en battant le champion en titre, Petro Luanda (Angola).

Les équipes Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, Petro de Luanda, Dar City Basket (Tanzanie) et APR (Rwanda) se sont qualifiées, à l'issue des matchs de la Conférence de Kalahari, qui s'est tenue du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria. Les play-offs de la BAL vont se dérouler à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai.

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Voici la liste des joueurs retenus :

Lamine Badji, Mouhamed Camara, Bara Ndiaye, Abdoul Aziz Sy, Mohamed Lamine Bara Diop, Samba Dali Fall, Ibrahima Sylla, Pape Moussa Diallo (Sénégal), Matthieu Missonnier et Axel Toupane (France), Deng Andgok Yak Deng (Soudan du Sud), Souleymane Diabaté (Côte d'Ivoire) et Ater Majok (Soudan).