Sénégal: Travaux de drainage des eaux pluviales - Balla Moussa Fofana satisfait des chantiers de Diourbel

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, s'est dit lundi satisfait de l'état d'avancement des travaux du projet de drainage et d'aménagement urbain mis en oeuvre par l'Agence de développement municipal (ADM) dans la commune de Diourbel (centre).

Il a visité le même jour les chantiers concernés "pour constater l'état d'avancement des travaux et nous assurer que les orientations techniques validées lors des études préparatoires sont conformes à ce qui se fait sur le terrain". "C'est aussi l'occasion d'identifier des projets connexes pour compléter le dispositif global devant permettre à Diourbel de renforcer sa résilience urbaine", a-t-il déclaré à des journalistes au terme de sa visite. Selon ministre de l'Urbanisme, cette mission vise à identifier les ajustements nécessaires afin de disposer, d'ici quatre-vingt-dix jours, d'un système fonctionnel capable de soulager les populations en zone urbaine.

Insistant sur la nécessité de changer de perception, il a appelé à ne plus considérer les eaux pluviales comme une source de problème, mais plutôt comme une ressource à valoriser. A Diourbel, il a notamment évoqué la possibilité de valoriser certaines espèces de poissons identifiées l'année dernière dans des zones inondées. Outre les travaux de drainage des eaux pluviales, des ouvrages connexes sont prévus pour accompagner le dispositif, notamment le pavage et des aménagements paysagers le long de la route d'Avignon, dans la commune de Diourbel.

"Dans un premier temps, nous avions alloué à l'ADM un montant de 600 millions de francs CFA, reconduit cette année. Au total, c'est une enveloppe de plus d'un milliard de francs CFA qui permettra de tester ces opérations de résilience urbaine", a expliqué M. Fofana. Selon lui, l'objectif du ministère est de montrer aux collectivités territoriales que la gestion des eaux en milieu urbain fait partie des actions qu'elles peuvent entreprendre.

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Il note que dans ce cadre, les travaux réalisés à Diourbel constituent un projet pilote. Évoquant la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités techniques des municipalités. "Nous voulons que les collectivités jouent pleinement leur rôle dans les domaines de l'assainissement, de l'aménagement, du cadre de vie, de la gestion des déchets et du mobilier urbain", a-t-il fait savoir.