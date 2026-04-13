Sénégal: Kaolack - Le commissariat d'arrondissement de Ndorong sur la piste d'un réseau de vol de bétail

13 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le commissariat d'arrondissement de Ndorong, à Kaolack (centre), a déféré au parquet deux individus interpellés à l'issue d'une mission d'investigation ayant permis de trouver au domicile de l'un des mis en cause une quantité importante de bétail volé, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon un communiqué de la Police nationale, reçu lundi à l'APS, à la suite d'une mission d'investigation conduite vendredi 10 avril, les forces de l'ordre ont découvert une quantité importante de bétail volé au domicile de l'un des mis en cause. Interrogé sur la provenance de ces animaux, le suspect a tenté d'éluder les questions en invoquant l'oubli de l'identité de ses prétendus vendeurs, tout en admettant l'achat frauduleux de deux boeufs.

Les recherches entreprises ont permis d'interpeller un second membre de la bande, qui a formellement reconnu les faits. Un troisième complice est actuellement en fuite et fait l'objet de recherches actives, précise la même source.

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L'opération a permis de récupérer et de consigner trois boeufs, sept moutons et deux chèvres dans les locaux du commissariat d'arrondissement de Ndorong, à Kaolack. A l'issue de leur garde à vue, les deux individus interpellés ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit, en réunion et recel. L'enquête se poursuit afin d'appréhender le complice en fuite et d'identifier l'origine de l'ensemble du cheptel saisi, conclut la note de la Police nationale.

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