Sénégal: Nabashu au Masa pour 'mettre le paquet' et valoriser la musique sénégalaise

La rappeuse sénégalaise Nabashu participe pour la première fois au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), dont la 14e édition s'est ouverte samedi dans cette ville ivoirienne, une opportunité pour cette artiste de s'ouvrir à de nouveaux horizons culturels et d'exprimer son talent en représentant le Sénégal du mieux possible.

La 14e édition du Masa va se poursuivre jusqu'au 18 avril. Arrivée samedi dans la capitale économique ivoirienne qu'elle foule pour la première fois, l'artiste originaire de Kaffrine, une région du centre du Sénégal, se dit à la fois "fière" et "enthousiaste" de découvrir "l'un des plus grands marchés des arts du spectacle africain". "Ça fait énormément plaisir d'être là, voir que le Sénégal est bien représenté, voir toute cette diversité de nationalités dans un même endroit, c'est super ! Je suis très contente", a-t-elle lancé en donnant ses premières impressions.

La rappeuse - Dieynaba Sy à l'état civil - a été sélectionné dans la catégorie zone street'art du Masa, une scène dédiée aux cultures urbaines qu'elle va partager avec son compatriote Bakhaw Dioum. Nabashu doit se produire sur la scène du Masa le 16 avril prochain, une première lors de laquelle elle compte donner le meilleur d'elle-même, car "c'est un plateau d'expression qui nous permet d'exprimer notre talent et surtout de le vendre".

"Je compte donner un show exceptionnel parce que je représente le Sénégal, les femmes qui évoluent dans la musique, dans le milieu du hip hop sénégalais. Le fait de venir simplement au Masa, il faut mettre le paquet et trouver des axes qui nous permettront d'exporter notre musique", dit-elle. Elle considère que ce passage au Masa constitue "une étape importante" dans son parcours, "un rêve qui prend vie".

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Très suivie sur les réseaux sociaux, l'artiste ambitionne d'imposer davantage son talent sur le continent après avoir conquis le Sénégal et remporté, en 2025, le trophée de la meilleure artiste féminine de la scène rap sénégalaise. La native de Mbirkilane a débuté sa carrière musicale en 2016, avec un premier single intitulé "The Mew Master", en duo avec son frère Kheuss, également rappeur.

Elle lance véritablement sa carrière avec le titre "Dangerous girl", qui connait un franc succès, suivi en 2024 de son double albums "Nabastyle" et "Nabashu Live". Nabashu, très engagée dans sa musique, allie authenticité et style, avec l'ambition de s'imposer sur la scène musicale pour suivre le chemin déjà balisé par des figures de la musique sénégalaise comme Coumba Gawlo, Titi, entre autres.