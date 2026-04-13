Congo-Kinshasa: Tension à la limite entre Masisi et Walikale après un week-end de combats M23-Wazalendo

La situation sécuritaire demeure confuse et extrêmement volatile ce lundi 13 avril dans les agglomérations de Lukweti et Kalonge, situées à la limite entre les territoires de Walikale et Masisi, dans la province du Nord-Kivu.

Selon des sources locales, depuis le week-end, ces zones sont le théâtre de violents affrontements opposant les rebelles de l'AFC-M23 aux combattants Wazalendo, alliés aux Forces armées de la RDC (FARDC).

Trois jours de combats intenses

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Selon plusieurs sources locales concordantes, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues une grande partie de la soirée de dimanche dans le nord-ouest de Masisi et l'est de Walikale.

Des sources coutumières indiquent qu'après près de trois jours d'affrontements, l'AFC-M23 se serait emparé de la notabilité de Ndurumo, située à environ trois kilomètres du centre de Lukweti, ajoutant toutefois qu'une autre partie de cette agglomération resterait sous le contrôle des Wazalendo.

Offensives et positions contestées

Parallèlement, des combats intenses ont été signalés jusque tard dans la nuit dans les agglomérations de Kalembe (Masisi) et Kalonge (Walikale). D'après les mêmes sources, les Wazalendo auraient lancé une offensive aux alentours de 20 heures pour tenter de déloger l'AFC-M23 de positions qu'il occupe depuis fin mars, après son retrait de Mpety et Minjenje.

Accalmie fragile

Si les tirs avaient cessé ce lundi matin, la situation reste néanmoins très tendue d'après des témoins. Les forces en présence demeurent positionnées et en état d'alerte dans plusieurs localités.

Cette instabilité continue de perturber profondément la vie des populations locales. Les activités socio-économiques sont à l'arrêt, tandis que la rentrée scolaire, prévue après les vacances de Pâques, est fortement compromise dans ces zones affectées par les combats, déplorent des sources concordantes.