Ile Maurice: Coup d'envoi du premier «Robotic and AI Bootcamp»

Polytechnics Mauritius a lancé, le 6 avril dernier, la première édition du Robotics and AI Bootcamp à son campus de Réduit, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon.

L'initiative vise à doter les étudiants de compétences en intelligence artificielle (IA) et en robotique - deux technologies qui redéfinissent en profondeur les secteurs d'activité à l'échelle mondiale.

À travers des sessions interactives et des activités guidées, les participants sont initiés aux fondamentaux de l'IA et de la robotique, développant des aptitudes en résolution de problèmes, en créativité et en travail avec les technologies émergentes.

Pour Polytechnics Mauritius, l'enjeu est clair : former non seulement des apprenants, mais de véritables innovateurs capables d'appliquer leurs connaissances dans des contextes réels - des compétences essentielles pour les carrières de demain dans un environnement numérique en constante évolution.

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Kaviraj Sukon a, quant à lui, mis l'accent sur l'enjeu de l'emploi et de la formation : «Le World Economic Forum vous dit qu'il y aura 92 millions d'emplois qui seront perdus à travers le monde à cause de l'IA et de la robotique. Mais qu'il y aura 170 millions de nouveaux jobs. Ces jobs nécessiteront toutefois une expérience dans le coding. L'initiative vise précisément à initier les jeunes du secondaire au coding, à l'IA et à la robotique. Comme il n'y a pas d'examen, ils auront la liberté de s'exprimer, de travailler en groupe et de découvrir l'évolution de la technologie -l'occasion de programmer des robots et de faire du coding en temps réel. J'invite les jeunes à rejoindre cette initiative.»