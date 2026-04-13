Ile Maurice: Un homme arrêté après un vol dans un supermarché

13 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un vol a été signalé à Moka dans un supermarché situé à Helvetia. Les faits ont été rapportés le 7 avril à 18h02 par la sécurité du magasin.

Selon les informations disponibles, les faits remontent au vendredi 3 avril, vers 14h30. Le vol n'a été découvert que deux jours plus tard, le dimanche 5 avril, lors de la vérification des images de vidéosurveillance.

Sur les images, un homme est aperçu entrant dans le supermarché avec un caddie. Il se dirige ensuite vers différents rayons et aurait pris plusieurs articles, notamment des boîtes de chocolats.

Il se serait ensuite rendu dans le rayon des produits laitiers et d'épicerie, où il aurait ajouté plusieurs articles à son chariot, dont du fromage, du lait en poudre et du café soluble. Il aurait ensuite quitté le magasin sans passer en caisse ni effectuer de paiement.

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La valeur totale des articles volés est estimée à Rs 8 241,80. À la suite des vérifications, la police de Moka a procédé à l'arrestation d'un homme de 39 ans, habitant Providence. Il a été placé en détention au poste de police de Flacq.

Une visite des lieux a été effectuée et la Criminal Investigation Division de Moka s'est rendue sur place. L'enquête est en cours.

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