Ile Maurice: Un motocycliste de 19 ans grièvement blessé

Un grave accident de la route s'est produit dans l'après-midi du dimanche 12 avril à proximité du centre commercial de Cascavelle. Un jeune motocycliste de 19 ans a été grièvement blessé et admis à l'hôpital, tandis que les circonstances exactes de la collision restent encore à déterminer.

L'accident impliquant une voiture et une motocyclette s'est produit aux alentours de 14 h 30 sur la Black River Road, non loin de Cascavelle. Alerté, un policier s'est rendu sur les lieux pour effectuer les premières constatations. La voiture était conduite par un étudiant de 26 ans et la motocyclette était pilotée par un habitant de Flic-en-Flac âgé de 19 ans, employé comme opérateur dans une entreprise privée. Les deux véhicules impliqués ont été endommagés. La motocyclette a été transportée au poste de police à des fins d'enquête.

Sous la violence de l'impact, le motocycliste a été grièvement blessé. Pris en charge par le SAMU, il a été transporté d'urgence à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé sérieux. Un test d'alcoolémie effectué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif. En revanche, aucun test n'a pu être réalisé sur le motocycliste en raison de ses blessures au niveau de la bouche, bien qu'un prélèvement sanguin ait été effectué. Le conducteur de la voiture, souffrant après l'accident, n'a pas été en mesure de fournir immédiatement sa version des faits.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.

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