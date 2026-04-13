Ile Maurice: Vive les vacances - Deux enfants racontent comment ils les vivent

Après un trimestre scolaire qui s'est étalé du 12 janvier au 3 avril, les enfants profitent maintenant de vacances bien méritées. Mais pas pour longtemps, car la rentrée du deuxième trimestre est le 20 avril. Toujours est-il que les écoliers et les élèves attendent les vacances avec impatience. Place au repos, aux jeux, à créer des souvenirs en famille et aussi parfois… aux leçons particulières.

Irina Naïa Maizy Sylvio, trois ans, sait déjà comment profiter de ses vacances. Elle adore passer du temps avec son frère à la maison. Ensemble, ils jouent, s'amusent et partagent de beaux moments de complicité. Mais ce n'est pas tout ! Irina aime aussi regarder la télévision, chanter ses chansons préférées et comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, elle s'amuse à faire des vidéos qu'elle poste sur TikTok et dans lesquelles elle se filme dansant sur des chansons à la mode. Pendant ses vacances, Irina projette aussi une sortie à la mer, le week-end prochain, avec sa famille, avant que l'hiver local ne pointe le bout de son nez. Une journée à la plage, les pieds dans le sable, à profiter du soleil et des vents marins… quoi de mieux pour se détendre !

Elle espère aussi pouvoir organiser une sortie avec sa meilleure amie, Saanvi, avant la reprise de l'école. Les amis, c'est très important, surtout pendant les vacances. Irina a également exprimé le souhait d'aller au Koala Happy Island à Phoenix, avec son frère. Une sortie qui promet plein de rires et d'amusement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, John Kurt Wayne Nephen Rouget, neuf ans, qui habite à La Cure, Port-Louis, a lui aussi un programme déjà chargé. John est un garçon actif qui adore nager et jouer à la PlayStation. Pour lui, les vacances sont l'occasion parfaite de combiner plaisir et détente. Il aime particulièrement aller à la plage, un endroit où il peut nager et profiter du grand air. Les parents de John ont aussi prévu un séjour à l'hôtel avant la rentrée. Un moment qu'il attend impatiemment. Mais même pendant les vacances, John est sérieux. Il continue à prendre des leçons particulières car il sait que les vacances ne sont pas seulement un temps pour jouer et se divertir mais aussi pour apprendre et progresser dans les matières à l'étude.

Que vous aimiez danser, nager, jouer ou simplement passer du temps avec ceux que vous aimez, profitez de chaque instant de vos vacances avant de reprendre le chemin de l'école.

Le savais-tu? : Charlemagne n'est pas l'inventeur de l'école

Le mythe selon lequel Charlemagne aurait inventé l'école appartient au passé des salles de classe. Longtemps transmis de génération en génération, il a pourtant marqué les esprits jusqu'à une époque récente.

Beaucoup se souviennent encore de la célèbre chanson interprétée par France Gall en 1964, dont les paroles, signées par son père Robert, popularisaient cette idée : «Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne !». En réalité, l'empereur ne peut être considéré comme le fondateur de l'école, une institution bien antérieure à son règne.

L'origine de cette croyance remonte au IXe siècle. Elle est notamment relayée par Notker de Saint-Gall, moine, musicien et écrivain, auteur de la Gesta Karoli Magni, un recueil d'anecdotes consacré à la vie de Charlemagne. C'est dans cet ouvrage que l'image d'un souverain promoteur de l'enseignement prend forme.

Les sources historiques attestent toutefois d'une réalité plus nuancée. Charlemagne a effectivement fondé une école au palais d'Aix-laChapelle en France afin de former des administrateurs compétents et une élite capable de soutenir la gestion de son vaste empire. Il a également encouragé la restauration des écoles presbytérales, monastiques et épiscopales, déjà existantes. Mais attribuer à ce souverain l'invention de l'école relève d'un contresens historique : les premières formes d'enseignement organisé remontent à l'apparition de l'écriture, environ 3 500 ans avant notre ère, en Mésopotamie.