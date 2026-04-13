Cote d'Ivoire: Cohésion sociale en Côte d'Ivoire - 215 agents mobilisés pour affiner l'Indice national 2026

Le processus d'évaluation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle phase. Le lundi 13 avril 2026, l'amphithéâtre du Centre National des Matériels Scientifiques (CNMS), à Cocody Saint-Jean, a servi de cadre au lancement de l'atelier de formation des agents enquêteurs de la troisième édition de l'Indice National de Solidarité et de Cohésion Sociale (INSCS).

Au total, 215 agents prennent part à cette session de formation qui s'étendra sur cinq jours, avec à l'issue une sélection de 200 enquêteurs appelés à être déployés sur le terrain. Initiée par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), cette formation vise à garantir une collecte de données rigoureuse et fiable, indispensable à la crédibilité de l'étude.

Représentant la ministre, le directeur général de l'OSCS, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, a insisté sur la portée stratégique de cette initiative. Selon lui, la cohésion sociale dépasse le cadre conceptuel pour s'inscrire dans le vécu quotidien des populations. Il a ainsi souligné la nécessité de disposer de données actualisées afin d'orienter efficacement les politiques publiques. « Cette troisième édition de l'INSCS permettra d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier les actions prioritaires à renforcer », a-t-il affirmé.

S'adressant aux participants, il a mis en exergue leur rôle déterminant dans la réussite de l'opération, les qualifiant de « bras laborieux » du dispositif. Il les a exhortés à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'un engagement constant dans l'exécution de leur mission.

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Pour sa part, la directrice des études et de la prospective de l'OSCS, Dr Kakou Rébéka, a détaillé le contenu de la formation. Celle-ci porte notamment sur les techniques de collecte de données, le plan de sondage, les méthodes d'échantillonnage, la couverture géographique ainsi que l'organisation du travail de terrain.

Intervenant également, le sous-directeur des statistiques émergentes à l'Agence Nationale de la Statistique (ANSAT), Abou Tanonchi Henri, a apporté des précisions sur la méthodologie de calcul de l'indice. Il a expliqué que l'INSCS repose sur neuf dimensions majeures et près de 150 indicateurs, intégrant à la fois les aspects liés à la solidarité et à la cohésion sociale pour produire un indice global.

À travers cette initiative, les autorités ivoiriennes réaffirment leur volonté de bâtir une société plus solidaire et inclusive, fondée sur des données fiables, en vue de mieux orienter les politiques de développement social et renforcer le vivre-ensemble.