Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Aube Nouvelle se mue en mouvement citoyen à vocation politique

L'Ong Aube Nouvelle devient désormais un mouvement citoyen fortement engagé dans la vie politique nationale. Cette décision ressort de sa première convention, tenue le 11 avril 2026, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Devant des délégués venus de tous les points du pays, Aube Nouvelle prend un nouveau virage afin d'impliquer ses membres dans le débat national et à l'échelle régionale.

« Engagement citoyen et conquête du pouvoir », tel est le thème de cette convention, décortiqué par le président Vincent Toh Bi Irié. L'ancien préfet d'Abidjan a conseillé aux membres du mouvement, venus nombreux, de s'engager de façon citoyenne dans les activités qui régissent leur bien-être.

Six résolutions émanent de la convention, visant à concrétiser la nouvelle orientation du mouvement. Le Dr Safiétou Koné, présidente régionale de Gbêkê, est intervenue sur la résolution 2 concernant les valeurs et le positionnement idéologique.

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Au terme de la convention et des décisions stratégiques qui en découlent, le président Vincent Toh Bi décline les défis à venir pour Aube Nouvelle. Il a également souligné que le mouvement, qui n'a pas de couleur politique, n'est situé ni à gauche ni à droite, car seuls le développement et la justice constituent ses priorités.

Après cinq ans d'existence, Aube Nouvelle fait son petit bonhomme de chemin ; le mouvement se forge une force sociale incontournable dans le débat national.