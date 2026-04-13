Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Aube Nouvelle se mue en mouvement citoyen à vocation politique

13 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

L'Ong Aube Nouvelle devient désormais un mouvement citoyen fortement engagé dans la vie politique nationale. Cette décision ressort de sa première convention, tenue le 11 avril 2026, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Devant des délégués venus de tous les points du pays, Aube Nouvelle prend un nouveau virage afin d'impliquer ses membres dans le débat national et à l'échelle régionale.

« Engagement citoyen et conquête du pouvoir », tel est le thème de cette convention, décortiqué par le président Vincent Toh Bi Irié. L'ancien préfet d'Abidjan a conseillé aux membres du mouvement, venus nombreux, de s'engager de façon citoyenne dans les activités qui régissent leur bien-être.

Six résolutions émanent de la convention, visant à concrétiser la nouvelle orientation du mouvement. Le Dr Safiétou Koné, présidente régionale de Gbêkê, est intervenue sur la résolution 2 concernant les valeurs et le positionnement idéologique.

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Au terme de la convention et des décisions stratégiques qui en découlent, le président Vincent Toh Bi décline les défis à venir pour Aube Nouvelle. Il a également souligné que le mouvement, qui n'a pas de couleur politique, n'est situé ni à gauche ni à droite, car seuls le développement et la justice constituent ses priorités.

Après cinq ans d'existence, Aube Nouvelle fait son petit bonhomme de chemin ; le mouvement se forge une force sociale incontournable dans le débat national.

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