Ethiopie: De l'usage domestique à la production commerciale - L'essor de l'agriculture urbaine à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Addis-Abeba connaît une évolution remarquable de son agriculture urbaine, qui ne se limite plus à satisfaire les besoins des ménages, mais génère désormais des excédents destinés au marché.

Selon Bayu Shigute, responsable de la Commission de l'agriculture urbaine, les politiques de soutien et l'attention accrue accordée au secteur ces dernières années ont permis de transformer une activité de subsistance en un véritable levier économique.

Inscrite comme priorité dans les réformes nationales, l'agriculture y compris en milieu urbain joue un rôle central dans le développement durable du pays.

Dans la capitale, elle s'est imposée comme un pilier essentiel, exploitant des espaces restreints tels que les toits, les cours et les abords des habitations grâce à des techniques modernes.

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Ce modèle contribue non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à générer des revenus supplémentaires pour les habitants. Il participe également à la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

L'initiative gouvernementale « Bounty of the Basket » a largement favorisé cette dynamique, en changeant les perceptions et en démontrant la viabilité de l'agriculture en milieu urbain.

Le nombre de participants est ainsi passé d'environ 150 000 à près de 1,2 million aujourd'hui.

Par ailleurs, plus de 2 700 institutions ont mis des terrains à disposition pour ces activités, accélérant encore l'expansion du secteur.

La production a fortement progressé, atteignant près de 395 000 tonnes en seulement neuf mois, contre 280 000 tonnes sur l'ensemble de l'année précédente.

Cette croissance illustre une transformation profonde : les citadins deviennent progressivement des producteurs actifs.

Enfin, selon Alex Demeke, du Centre de développement et d'excellence animale, l'intégration de pratiques agricoles modernes et scientifiques a permis d'améliorer significativement les rendements, consolidant ainsi la place de l'agriculture urbaine dans le paysage économique d'Addis-Abeba.