Afrique: Le pays et Afreximbank échangent sur l'autonomie économique et la coopération africaine

Addids-Abeba — Les autorités éthiopiennes et la Banque africaine d'import-export ont tenu des échanges approfondis autour du renforcement de l'autonomie économique du continent et de la coopération africaine.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, ainsi que le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, ont rencontré le président d'Afreximbank, George Elombi, afin de discuter des priorités économiques de l'Afrique à court et à long terme, ainsi que des réponses communes face aux défis économiques mondiaux.

Les discussions ont mis en avant l'importance de renforcer la résilience économique du continent, notamment par une intégration régionale accrue, le développement du commerce intra-africain et une mobilisation plus efficace des ressources financières locales.

Les participants ont également souligné la nécessité d'une réponse africaine coordonnée face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, insistant sur des initiatives communes pour sécuriser l'accès aux matières premières essentielles et maintenir la stabilité macroéconomique.

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Par ailleurs, plusieurs axes de coopération ont été identifiés, dont l'industrialisation, le financement des infrastructures et le renforcement de la collaboration entre les institutions financières, en particulier dans le domaine des systèmes régionaux de paiement et de règlement.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération afin de concrétiser ces priorités et de soutenir l'ambition du continent vers une plus grande autonomie et résilience économique.