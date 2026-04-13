Cote d'Ivoire: Golf/Tournoi international amateur - L'ambassadeur de Türkiye récompense le vainqueur, Nana Rosalie

L'étape ivoirienne de la Turkish Airlines World Golf Cup 2026, prestigieuse compétition amateur disputée dans 83 pays, s'est tenue le samedi 11 avril 2026, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Au-delà de l'enjeu sportif, cette escale confirme le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye à travers la diplomatie sportive. Grande révélation du tournoi, Nana Rosalie N'Dah a créé la surprise en remportant la compétition féminine.

De retour après un échec à un test professionnel, la golfeuse signe une victoire inattendue qui la propulse vers la finale mondiale prévue à Antalya. La finale réunit environ 120 finalistes internationaux, vainqueurs des tournois de qualification organisés dans le monde entier. Émue, elle confie : « C'est une immense joie et un honneur de représenter la Côte d'Ivoire ».

Une consécration pour cette pensionnaire de l'Ivoire Golf Club, qui décroche ainsi son premier sacre international. Chez les hommes, Marius Abolou s'est imposé avec le meilleur score toutes catégories confondues. Une performance qui récompense une discipline rigoureuse et nourrit ses ambitions sur la scène internationale.

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Présente à la cérémonie, l'ambassadeur de Türkiye, S.E.Mme Deniz Erdoğan Barim, a salué une organisation « très réussie » et souligné la portée stratégique de l'événement. « Ce tournoi illustre la qualité des relations entre nos deux pays, y compris dans le sport. Il s'inscrit dans une diplomatie sportive et renforce les liens entre la Türkiye et la Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué.

Elle a également évoqué les perspectives de jumelage entre les clubs et les fédérations, rappelant que la Türkiye s'impose aujourd'hui comme une destination majeure du golf. Avec 92 participants pour plus de150 demandes, la compétition témoigne de l'essor du golf en Côte d'Ivoire.

Pour la Fédération ivoirienne de golf, par la voix de son vice-président Serge Kouabenan, ce tournoi représente une vitrine exceptionnelle pour les amateurs locaux et une opportunité de renforcer les liens avec la Türkiye. Véritable passerelle vers le haut niveau, il s'inscrit dans une coopération durable entre Abidjan et Ankara, où le sport devient un levier d'influence et de rapprochement entre les peuples.

L'événement est organisé par Turkish Airlines, incluant des vols en classe affaires pour les finalistes et un séjour dans des hôtels de luxe à Belek (Antalya).