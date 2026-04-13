Afrique de l'Ouest: BRVM - NSIA Banque CI ouvre une nouvelle ère de financement des PME avec la cotation du FCTC KEUR SAMBA

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a servi de cadre, le 8 avril 2026 à Abidjan, à la cérémonie de première cotation des obligations du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) KEUR SAMBA 7,00 % 2025-2030. Une opération portée notamment par NSIA Banque Côte d'Ivoire et Orabank Côte d'Ivoire, qui marque une avancée significative dans le financement de l'économie réelle au sein de l'UEMOA.

Placée sous le thème « Une finance engagée au service des PME », cette opération de titrisation, structurée par BOAD Titrisation, vise à répondre aux besoins de refinancement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), véritables moteurs de croissance et d'emploi dans la région. D'un montant initial de 5,4 milliards de FCFA, elle s'inscrit dans un programme global estimé à 52 milliards de FCFA.

Le mécanisme repose sur la transformation de créances bancaires en titres financiers négociables, permettant ainsi aux banques de dégager de nouvelles marges de manoeuvre pour financer davantage l'économie. « Pour NSIA Banque CI, cette opération est un levier direct pour amplifier notre soutien aux petites et moyennes entreprises, qui constituent le socle de l'économie ivoirienne », a souligné Kodjo Niamkey, Directeur de la Trésorerie et de l'Étranger, représentant le Directeur général, Léonce Yacé.

L'opération a suscité un fort engouement auprès des investisseurs, tant institutionnels que particuliers, grâce à des conditions attractives. Le prix de l'obligation, fixé à 10 000 FCFA, favorise l'inclusion financière et l'accès du grand public à ce type de placement. La tranche senior, assortie d'un taux de 7 %, a enregistré une mobilisation impressionnante de 34 milliards de FCFA sur une maturité de cinq ans. Quant aux tranches mezzanine et junior, elles offrent des rendements de 9 %, pour des montants respectifs de 10 et 8 milliards de FCFA.

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Avec son admission à la cote officielle de la BRVM, ce programme garantit désormais une liquidité totale aux investisseurs, qui peuvent échanger librement leurs titres sur le marché secondaire, dans un cadre transparent et sécurisé. Cette dynamique renforce l'attractivité du marché financier régional et consolide la confiance des acteurs.

Le succès de cette opération repose sur un partenariat stratégique réunissant des institutions majeures telles que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), NSIA Banque Côte d'Ivoire, Orabank Côte d'Ivoire, ainsi que des structures spécialisées comme NSIA Finance et l'Africaine de Gestion et d'Intermédiation.

À travers cette cotation, NSIA Banque Côte d'Ivoire confirme son positionnement d'acteur innovant et engagé dans le développement durable du secteur privé. Forte de son réseau de plus de 80 agences et de sa présence internationale, la banque entend poursuivre son ambition : être un partenaire de référence pour les entreprises et contribuer activement à la transformation économique de la Côte d'Ivoire et de l'espace UEMOA.